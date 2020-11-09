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Игры для Xbox Series S теперь занимают меньше места на хранилище, чем у Xbox Series X

Для игр Xbox Series S требуется значительно меньше ГБ, чем для игр Xbox Series X
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У Xbox Series S есть один большой недостаток - ограниченное хранилище. Отсутствие места для хранения данных - это серьезное ограничение для игр следующего поколения.

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Однако это может оказаться не таким большим препятствием, как мы думали ранее. По данным Xbox News, игры для Xbox Series S занимают намного меньше ГБ с точки зрения дискового пространства по сравнению с играми Xbox Series X.

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Xbox Series S имеет твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ, из которых 364 ГБ доступны пользователям для игр и приложений. Это хранилище будет заполнено довольно быстро, учитывая высокие требования к хранилищу игр следующего поколения. Поэтому Xbox будет иметь отдельную поставку игр для двух консолей. Это означает, что для Xbox Series S игры будут занимать меньше места на ssd.

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Согласно примерам, приведенным в Xbox News, размер Sea of Thieves составляет всего 17 ГБ на Xbox Series S, по сравнению с 47 ГБ, которое занимает на Xbox Series X. Dirt 5 сокращается с 72,5 ГБ до 56 ГБ. Gears 5 также входит в число примеров, демонстрируя впечатляющее сокращение с 64 ГБ до 39 ГБ.

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Microsoft утверждает, что Xbox Series S - это консоль 1440p. На данный момент Microsoft выпускает большинство игр в разрешении 1080p. Таким образом, ему не нужны все дополнительные навороты, которые поставляются с играми, разработанными для работы на Xbox Series X. Удаление текстур 4K и других эффектов, связанных с 4K, значительно сокращает размер игры.

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Теги

xbox series x sea of thieves gears 5 xbox series s новинки игр xbox
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