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В Xiaomi Mi 11 представили монокулярную выдвижную камеру с зумом

Xiaomi Mi 11 оснащен монокулярной выдвижной камерой с зумом
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Xiaomi выпустила интересную технологию камеры, которая, как ожидается, будет использована в смартфонах следующего поколения.

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Это новый телеобъектив с большой апертурой для смартфонов.

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Объектив является выдвижным и вы сможете физически увеличивать и уменьшать масштаб на корпусе смартфона.

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Кроме того, при использовании этой технологии нет необходимости устанавливать несколько объективов камеры, как в обычных смартфонах, и можно сделать камеру монокулярной.

На данный момент неизвестно, когда эта технология будет реализована, но судя по срокам, она будет установлена в следующем флагмане компании, серии Xiaomi Mi 11.

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Тройные камеры сегодня являются нормой для камер смартфонов, даже для моделей ниже среднего уровня. Но если эта выдвижная камера получит широкое распространение, то тенденция для смартфонов в этом плане может измениться.

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