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basicore labs
Apple отказывается от 64 ГБ памяти в iPhone в пользу 128 ГБ в базовых версиях
Осталось отказаться от 60 Гц в экранах.

С выходом iPhone 16e компания Apple официально прекратила выпуск всех моделей iPhone с 64 ГБ встроенной памяти. iPhone SE третьего поколения стал последним устройством с таким объёмом хранилища. Теперь базовая конфигурация всех iPhone начинается со 128 ГБ, что предоставляет пользователям больше возможностей.

iPhone 16e. Источник изображения: Apple

Помимо версии на 128 ГБ, iPhone 16e также доступен в вариантах с 256 ГБ и 512 ГБ памяти. Ранее ходили слухи о том, что самая доступная модель iPhone 16e будет стоить $499 с 64 ГБ памяти. Однако Apple решила удвоить объем хранилища в базовой версии за $599, что позволит пользователям устанавливать больше приложений и хранить больше фото и видео.

Ещё одна причина увеличения объёма памяти — поддержка функций Apple Intelligence. Генеративный ИИ Apple работает непосредственно на устройстве для обеспечения конфиденциальности пользователей, но требует больше места для хранения. Ранее Apple Intelligence занимала 4 ГБ, а теперь — 7 ГБ. С появлением новых функций Apple Intelligence потребность в памяти будет только расти, что делает переход на модели с большим объёмом хранилища неизбежным.

В настоящее время единственным устройством Apple с 64 ГБ памяти остался iPad. Однако с ожидаемым выходом iPad 11 на базе процессора A17 Pro вероятно, что и базовые модели планшетов Apple перейдут на 128 ГБ памяти.

#apple #iphone #iphone 16e
Источник: wccftech.com
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