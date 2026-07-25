Релиз состоится только на PS5, и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится.

Разработчики из студии Santa Monica определились с датой релиза своего недавно анонсированного ролевого экшена God of War: Laufey. Проект должен поступить в продажу 16 февраля 2027 года — если к тому времени что-то не поменяется, конечно. Информация была озвучена в рамках тематического фестиваля San Diego Comic-Con 2026.

Источник изображения: Santa Monica Studio

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Напомним, главная героиня новой God of War — это Лафей, вторая жена Кратоса и мать Атрея. После смерти она оказывается в таинственном месте под названием Вечность (Everywhen). В мифологии игры это загробный мир, куда отправляются павшие боги после своей гибели.

Оказавшись в странном месте, героиня через какое-то время понимает, что Кратосу и её сыну грозит опасность. Протагонистка собирается с силами и отправляется в большое путешествие.

God of War: Laufey должна выйти только на PS5, и в ближайшем обозримом будущем Sony не планирует выпускать свои эксклюзивы на PC. Что до God of War с Кратосом, то после релиза Laufey он обязательно выйдет. Данную информацию подтвердил сам творческий руководитель Santa Monica Studio Кори Барлог (Cory Barlog).