Разработчики устранили множество проблем запуска отдельных игр на Steam Deck.

Компания Valve выпустила новую версию своего слоя совместимости Proton для своей же операционной системы SteamOS. Данная программная надстройка, напомним, создана на базе технологии с открытым исходным кодом Wine и помогает запускать Windows-игры на Linux (в первую очередь, на Steam Deck и Steam Machine).

Источник изображения: Capcom

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Конкретно сейчас Valve выпустила стабильную версию Proton 11-1, основанную на Wine 11.0. Она содержит в себе множество исправлений и позволяет также без проблем запускать игры, с которыми раньше на том же Steam Deck были проблемы.

Теперь, например, для запуска Universe Generator: The Golden Sword, DCS World Steam Edition, Resident Evil (1996), Resident Evil 2 (1998), Dino Crisis, Dino Crisis 2, From Dust и ещё нескольких проектов не нужно использовать Proton Experimental. Разработчики также добились беспроблемной работы оригинальной Gothic 1 на своем портативном устройстве, и это тоже является особенностью Proton 11.

Valve в примечании к релизу указала, что смогла решить некоторые проблемы с запуском на «деке» Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3». Если конкретнее, то лаунчер от CD Projekt Red стал на Steam Deck вести себя предсказуемее и больше не будет долго закрываться после выхода из упомянутых игр.