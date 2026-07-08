Компания Valve выпустила новую версию своего слоя совместимости Proton для своей же операционной системы SteamOS. Данная программная надстройка, напомним, создана на базе технологии с открытым исходным кодом Wine и помогает запускать Windows-игры на Linux (в первую очередь, на Steam Deck и Steam Machine).
Конкретно сейчас Valve выпустила стабильную версию Proton 11-1, основанную на Wine 11.0. Она содержит в себе множество исправлений и позволяет также без проблем запускать игры, с которыми раньше на том же Steam Deck были проблемы.
Теперь, например, для запуска Universe Generator: The Golden Sword, DCS World Steam Edition, Resident Evil (1996), Resident Evil 2 (1998), Dino Crisis, Dino Crisis 2, From Dust и ещё нескольких проектов не нужно использовать Proton Experimental. Разработчики также добились беспроблемной работы оригинальной Gothic 1 на своем портативном устройстве, и это тоже является особенностью Proton 11.
Valve в примечании к релизу указала, что смогла решить некоторые проблемы с запуском на «деке» Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3». Если конкретнее, то лаунчер от CD Projekt Red стал на Steam Deck вести себя предсказуемее и больше не будет долго закрываться после выхода из упомянутых игр.