Прежде такое случалось в 2022 году.

Компания Apple без предупреждения удалила все приложения холдинга VK в сервисе App Store. Программы более недоступны для скачивания и обновления, но они останутся работоспособными у тех пользователей, у которых они были установлены ранее.

Источник изображения: Максим Стулов / «Ведомости»

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По случаю удаления приложений VK опубликовала официальный пресс-релиз, в котором напомнила, что компания никогда не находилась под санкциями и не появлялась в соответствующих списках.

Представители холдинга также подчеркнули, что своими действиями Apple ограничила огромное количество российских пользователей в доступе к востребованным сервисам. Например, владельцы iPhone не смогут получить важных push-уведомлений и других сообщений о важных событиях.

Из сервиса App Store удалены следующие приложения: «Дзен», «Почта Mail», «VK Видео», «Одноклассники», «ВКонтакте», VK Play, VK Admin, Skillbox, «Юла», «Маруся», «VK Мессенджер», «VK Знакомства» и «VK Звонки».

Apple ранее уже удаляла приложения VK из своего мобильного магазина программ в 2022 году. Пользователи iPhone и iPad тогда в течение целого месяца не могли скачивать «ВКонтакте», «Почту Mail.ru» и другие продукты холдинга.