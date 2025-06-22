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apprenticebase
vivo представила Y400 Pro с изогнутым 120-Гц экраном и фронтальной камерой для 4K-видео
Аппарат оснащён чипом Dimensity 7300, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объёмом до 256 Гбайт.

Компания vivo представила Y400 Pro — смартфон, который сочетает в себе черты флагманских устройств, оставаясь при этом в среднем ценовом сегменте. Основной упор производитель сделал на качество дисплея, возможности камеры и высокую скорость зарядки.

Лицевую панель занимает крупный 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с закруглёнными краями. Экран отличается высокой частотой обновления 120 Гц и  пиковой яркостью в 4500 нит. Технология позволяет пользоваться сенсором даже мокрыми пальцами, а для разблокировки используется встроенный в дисплей сканер отпечатков.

Аппаратную основу смартфона составляет процессор Dimensity 7300, который дополнен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и быстрым накопителем UFS 3.1 объёмом до 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 5500 мА·ч, а комплектный 90-ваттный адаптер способен зарядить его до 50% всего за 19 минут.

Система камер Y400 Pro включает основной 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 и вспомогательный датчик глубины. Фирменная функция Sony Multifocal Portrait позволяет делать качественные портреты с разным уровнем приближения. Важной особенностью стала 32-мегапиксельная фронтальная камера, способная записывать видео в разрешении 4K.

Смартфон будет доступен в трёх цветовых решениях. Вариант в белом корпусе получил уникальную текстуру «жемчужины барокко», которая делает каждый аппарат неповторимым. Корпус защищён от брызг и пыли по стандарту IP65, а за звук отвечают стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio. Приятным дополнением стал ИК-порт для управления бытовой техникой. Устройство работает под управлением Funtouch OS 15 на базе Android 15.

Продажи в Индии начнутся 27 июня. Стоимость vivo Y400 Pro составит:

  • Версия 8/128 ГБ — около $290.
  • Версия 8/256 ГБ — около $310.
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#смартфоны #vivo #y400 pro
Источник: gsmarena.com
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