За последние полгода доверие пользователей к ИИ-ответам выросло, и они всё реже переходят по ссылкам.

Мэттью Принс, глава Cloudflare, вновь заявил об угрозе генеративных ИИ-моделей для веб-сайтов. По его словам, поисковые системы и чат-боты, создающие краткие выжимки из контента, лишают создателей необходимого им трафика и рекламных доходов.

Принс привёл показательную статистику. Раньше на каждые шесть заходов поискового робота Google приходился один живой посетитель. Сегодня это соотношение ухудшилось до 18 к 1. Для сканеров OpenAI ситуация ещё более показательна: показатель упал с 250 к 1 до 1500 к 1. У Anthropic соотношение обрушилось с 6000 к 1 до катастрофических 60 000 к 1.

Причина такого падения проста: пользователи получают готовые ответы в интерфейсе поиска или чата и не видят смысла переходить на первоисточники. Принс отмечает, что за последние полгода доверие пользователей к ИИ-ответам выросло, и они всё реже переходят по ссылкам в сносках. Это не только лишает сайты доходов, но и создаёт риски, поскольку нейросети известны своей склонностью генерировать неточную или вводящую в заблуждение информацию.

В ответ на эту угрозу Cloudflare, специализирующаяся на кибербезопасности, разработала инструмент под названием AI Labyrinth («ИИ-Лабиринт»). Многие поисковые боты игнорируют стандартные инструкции сайтов, запрещающие сканирование. Когда «ИИ-Лабиринт» обнаруживает такого нарушителя, он не блокирует его, а направляет в сгенерированный нейросетью лабиринт из ложных ссылок. Это заставляет бота впустую тратить время и вычислительные ресурсы.