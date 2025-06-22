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Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей — вдвое
Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей и ИИ — вдвое

Инсайдер Kepler_L2 поделился первыми подробностями о следующей графической архитектуре AMD UDNA. Она ляжет в основу не только видеокарт Radeon нового поколения, но и будущих консолей PlayStation и Xbox. Несмотря на высокую репутацию источника, эту информацию следует воспринимать как слух.

Ключевым улучшением станет двукратное ускорение операций, связанных с трассировкой лучей и искусственным интеллектом. По данным инсайдера, производительность в классической растеризации вырастет примерно на 20% в расчёте на один вычислительный блок (CU). Это важная оговорка, поскольку AMD, вероятно, увеличит и общее количество вычислительных блоков в своих новых продуктах.

Такое важное изменение объясняется общим вектором развития игровой индустрии в сторону повсеместного внедрения трассировки лучей, а также технологий масштабирования изображения и генерации кадров. AMD уже продемонстрировала свои наработки в области трассировки пути в грядущей технологии FSR 4 Redstone, и для её эффективной работы требуется мощная, скажем так, ИИ-составляющая.

Для сравнения, актуальная консоль PlayStation 5 Pro уже получила архитектуру с улучшенной производительностью в трассировке лучей, близкую по возможностям к RDNA 4. При этом она оснащена 60 вычислительными блоками, а Xbox Series X — 56. Архитектура UDNA станет следующим шагом в развитии данного направления.

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#amd #видеокарты #трассировка лучей #udna
Источник: wccftech.com
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