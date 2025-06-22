Тестирование проходило более тысячи часов после запуска аппарата с китайской космической станции «Тяньгун».

Операционная система OpenHarmony, разработанная в Китае, успешно прошла испытания в космосе на борту микроспутника «Ляньли» (Dalian-1 Lianli). Китай, как известно, стремится снизить зависимость от зарубежного программного обеспечения в условиях западных санкций. Тестирование проходило более тысячи часов после запуска аппарата с китайской космической станции «Тяньгун».

Как пояснил ведущий автор исследования, профессор Даляньского технологического университета Юй Сяочжоу, после обновления до OpenHarmony критически важные подсистемы спутника — магнитометр, датчик Солнца и блок ориентации — стали отвечать на команды всего за две микросекунды. Это позволило добиться более стабильной работы и обеспечить непрерывную передачу данных с более высокой скоростью, чем в предыдущих конфигурациях.

Микроспутник «Ляньли» стал первым аппаратом, работающим на полностью отечественной связке из программного обеспечения OpenHarmony и произведённого в Китае чипа. Как отмечают китайские СМИ, такое решение создаёт новую альтернативу для космических операционных систем в мировом масштабе.

Разработка OpenHarmony, легковесной версии системы Huawei HarmonyOS с открытым исходным кодом, стала ответом на американские санкции 2019 года, которые отрезали Huawei от ключевых технологий. Профессор Юй Сяочжоу ранее отмечал, что китайские малые спутники долгое время зависели от зарубежных или открытых систем вроде FreeRTOS. Изначально это было выгодно, но позже создало проблемы: даже бесплатное ПО становилось ограниченно полезным без доступа к совместимым импортным чипам.

На основе успешного опыта с «Ляньли» команда Юй Сяочжоу уже разработала национальные технические стандарты для интеграции OpenHarmony в малые спутники. Этот шаг призван ускорить широкое внедрение системы в коммерческих и исследовательских проектах по всему Китаю.