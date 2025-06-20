По данным Reuters, подобное производство может быть развёрнуто на новом заводе Foxconn в американском Хьюстоне.

NVIDIA и её производственный партнёр Foxconn изучают возможность использования человекоподобных роботов для сборки своих новейших ИИ-серверов. По данным Reuters, подобное производство может быть развёрнуто на новом заводе Foxconn в американском Хьюстоне, в который компания инвестирует 450 млн долларов.

Предполагается, что роботам доверят сборку самых производительных систем NVIDIA — серверных платформ GB300 NVL72. Каждая такая система объединяет 72 новейших графических процессора Blackwell и 36 процессоров Grace, созданных «зелёной» компанией. Этот шаг, по-видимому, связан с политикой по возвращению производств в США и торговыми пошлинами, которые затронули давно отлаженные сборочные линии в Мексике.

Сама инициатива является частью более широкого тренда для высокоточных и высокоэффективных производств компаний США. Например, глава Tesla Илон Маск также планирует использовать человекоподобных роботов для производства автомобилей. Пока неясно, какие именно машины станут работать на заводе Foxconn, которая ранее заключила партнёрство с китайской компанией UBTECH на проектирование собственных автоматизированных сборщиков. Окончательное решение о внедрении роботизированной сборки в Хьюстоне, по данным источников, может быть принято в ближайшие месяцы.

Любопытно, что идея использования роботов органично вписывается в нынешнюю стратегию NVIDIA. Глава компании Дженсен Хуанг ранее заявлял, что чипы Blackwell создавались, в том числе, и для управления человекоподобными машинами. Для самой NVIDIA развёртывание таких производств выгодно вдвойне: это не только ускоряет выпуск её серверов, но и создаёт дополнительный спрос на её же высокопроизводительные чипы.