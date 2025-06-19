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Sycom выпустила видеокарты GeForce RTX 50-й серии с кулерами Noctua
Но в свободную продажу данные устройства не попадут — только в составе готовых сборок.

Японский производитель Sycom представил линейку видеокарт Silent Master на базе чипов GeForce RTX 5070 Ti, 5070 и 5060. Ключевой особенностью устройств стали системы охлаждения от австрийской компании Noctua, известные своей тихой работой. Эти видеокарты предназначены не для розничной продажи, а для установки в готовые компьютеры.

Конструкция всех моделей включает металлический кожух, три медные тепловые трубки и бэкплейт. Система охлаждения поддерживает пассивный режим работы (0dB), когда вентиляторы останавливаются при низкой нагрузке. По данным Sycom, под нагрузкой уровень шума составляет всего 35–36 дБ, в то время как у аналогов этот показатель достигает 46–47 дБ.

Все три видеокарты работают на референсных тактовых частотах, но заметно различаются по габаритам. Младшая модель RTX 5060 Ti занимает 2,5 слота и оснащена 92-мм вентиляторами. Старшие RTX 5070 и 5070 Ti — это массивные устройства толщиной 3,5 и 3,8 слота соответственно, с двумя 120-мм вентиляторами. Пиковые температуры под нагрузкой, по данным Sycom, составляют от 79 °C у младшей модели до 82 °C у старших.

Как уже отмечалось, видеокарты Silent Master не поступят в розничную продажу. Sycom будет поставлять их системным интеграторам для использования в сборках готовых ПК. Цена самих карт не раскрывается, но ожидается, что компьютеры с ними будут стоить несколько дороже стандартных версий.


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#видеокарты #noctua #sycom #silent master
Источник: wccftech.com
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