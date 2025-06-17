Хакеры используют функцию уничтожения для дополнительного давления на жертв.

Специалисты по кибербезопасности обнаружили новую программу-вымогатель Anubis, которая несёт двойную угрозу. Она не просто блокирует файлы жертвы с помощью шифрования, но и оснащена функцией их безвозвратного уничтожения — так называемым «вайпером» (wiper). Эта особенность делает восстановление данных невозможным даже в случае уплаты выкупа.

По мнению экспертов, хакеры используют функцию уничтожения для дополнительного давления на жертв, лишая их возможности не вести переговоры или вообще не обращать внимания на потенциальную угрозу. Этот режим активируется оператором атаки вручную. Как правило, заражение происходит через фишинговые письма, замаскированные под сообщения из надёжных источников.

Проект работает по модели «программа-вымогатель как услуга» (RaaS) и активно ищет сообщников на теневых форумах. Партнёрам, проводящим атаки, обещают до 80% от полученного выкупа, специалистам по шантажу украденными данными — 60%, а посредникам, продающим доступ ко взломанным сетям, — 50%.

По данным Trend Micro, программа впервые была замечена в декабре 2023 года под названием Sphinx. Журналисты пишут, что на данный момент на странице Anubis в даркнете числится лишь восемь жертв. Это может говорить о том, что разработчики всё ещё отлаживают технические аспекты проекта перед его массовым распространением.