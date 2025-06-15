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apprenticebase
Epic Games подала в суд на крупного разработчика читов для Fortnite
Его деятельность привела к десяткам тысяч блокировок в игре с 2023 года.

Epic Games подала иск на разработчика программ для нечестной игры в Fortnite. Компания преследует создателя софта, который позволял геймерам видеть в матчах сквозь стены и использовать автоматическое прицеливание.

Иск подан в штате Северная Каролина против Эдиза Атаса, известного в сети как Sincey Cheats и Vanta Cheats. В исковом заявлении прямо указывается, что он с января 2023 года разрабатывал и продавал читерское ПО. Документ также сообщает, что у Атаса было как минимум пять партнёров, которые помогали ему распространять программы через различные сайты и мессенджеры, включая Discord и Telegram.

В иске отдельно прописано, что Атас часто шёл на крайние меры для получения дополнительной прибыли от своей незаконной деятельности. Например, он пытался препятствовать удалению рекламных видео, выдавая себя за представителя Epic Games в письмах к YouTube для отмены DMCA-запросов. По данным компании, его деятельность привела к десяткам тысяч блокировок в Fortnite с 2023 года, из которых свыше 15 тыс. пришлось только на США.

Epic Games в очередной раз напомнила, что читерский софт, обходящий её системы защиты, подрывает бизнес-модель Fortnite, поскольку честные игроки уходят из проекта. Компания требует от Атаса и его партнёров возмещения убытков, а также оплаты судебных издержек. Этот иск — часть более широкой кампании Epic по борьбе с нечестной игрой, в рамках которой она преследует не только разработчиков вредоносного ПО, но и киберспортсменов, заставляя их публично извиняться и возвращать призовые деньги в случае выявления доказанных нарушений.

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#epic games #программное обеспечение #fortnite #читы
Источник: techspot.com
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