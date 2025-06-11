Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Google выпустила Android 16 с «живыми» уведомлениями и десктопным режимом для планшетов
Позже в этом году для планшетов также появятся настраиваемые сочетания клавиш и улучшенная панель задач.

Google выпустила новую версию своей операционной системы — Android 16. Первыми обновление получат поддерживаемые устройства Pixel, а для смартфонов других брендов оно станет доступно позже в текущем году. Компания отмечает, что это самый ранний запуск крупного релиза Android за последние несколько лет. В основе системы лежит новый дизайн Material 3 Expressive, а ключевые изменения коснулись уведомлений, безопасности и многозадачности.

Одним из главных нововведений стали «живые» уведомления. Они позволяют в реальном времени отслеживать статус событий, например, доставку еды или поездку в такси, прямо на экране блокировки без необходимости открывать приложение. Google внедряет эту возможность совместно с партнёрами, включая Samsung, OPPO и OnePlus. Кроме того, система теперь будет принудительно группировать уведомления от одного приложения, чтобы уменьшить информационный шум и упорядочить их.

Значительные улучшения получили пользователи слуховых аппаратов. Раньше для разговора использовались встроенные в аппарат микрофоны, которые плохо улавливали голос владельца в шумной обстановке. Теперь Android 16 позволяет переключиться на микрофон смартфона для более чёткой передачи речи. Также в систему добавили встроенные элементы управления слуховыми аппаратами, например, для регулировки громкости.

Для устройств с большим экраном, в первую очередь планшетов, Google в сотрудничестве с Samsung разработала новый десктопный режим. Он позволяет открывать несколько приложений в отдельных окнах, изменять их размер и перемещать по экрану, как на обычном компьютере. Позже в этом году для планшетов также появятся настраиваемые сочетания клавиш и улучшенная панель задач для удобного переключения между программами.

В Android 16 появился режим «Расширенной защиты» (Advanced Protection), который активирует комплексные меры безопасности от онлайн-атак и вредоносных приложений. Среди прочих анонсированных функций — поддержка HDR-скриншотов, адаптивная частота обновления экрана и новые возможности для операционной системы носимых устройств Wear OS.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#google #программное обеспечение #операционные системы #android 16
Источник: blog.google
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Ростех» покупает обанкротившийся автозавод Great Wall
1
В Иваново строят первый за 30 лет крупный завод с инвестициями ₽4 млрд
+
Старейшей ветке Московского метро добавят две новые станции
+
Financial Times: санкции не дают европейским перевозчикам использовать Северный морской путь
+
В Краснодарском крае планируют возвести завод по производству тракторов «Беларус»
3
В Windows 11 появилась функция трансляции экрана Android-устройства в меню «Пуск»
1
Россия построит уникальные малые АЭС в сердце Амазонии
2
Samsung Galaxy Watch 8 Classic с 64 ГБ внутренней памяти выставлены на eBay
+
Новый мировой рекорд тактовой частоты графического процессора установлен на встроенной графике Intel
1
Корейские ученые создали электродвигатель без металлических деталей
2
Seiko представила часы Presage SPB497 с неглазурованным фарфоровым циферблатом
+
Xiaomi расширяет портфель технологий, подав заявку на регистрацию новых товарных знаков
+
Белорусский автозавод «Белджи» проведет масштабную модернизацию ряда производственных участков
2
Китай выделяет $1,5 трлн для субсидирования льготной ипотеки на недвижимость
+
Основатель Huawei заявил, что американцы сильно переоценили возможности компании
+
В Россию из Германии ввезли BMW 7-Series 1977 года выпуска с пробегом в 45 тысяч километров
2
TCL C9K QD-MiniLED TV поступил в продажу в Европе с поддержкой 288 Гц и яркостью до 6500 нит
+
DJI представила квадрокоптер Matrice 400 с дальностью полёта более 40 километров
+
Новые китайские истребители FTC-2000G и L-15 способны подорвать позиции США на рынке вооружений
+
Samsung Galaxy S26 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью менее 5400 мАч
+

Популярные статьи

"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
6
"Настоящие детективы", "По следу тени", "Смерть единорога" - краткий обзор фильмов
1
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
247
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
14
Как Asus ROG Ally X может изменить рынок ПК и ударить по Steam Deck
13
Автоматическая покупка редких подарков в Telegram - как не пропустить тренд подарков и стикеров
2
Чёрная Борода – история одного из самых опасных пиратов, сокровища которого так и не были найдены
+
Безработица в Китае и пустые полки в США – чем грозит затягивание торговой войны между странами
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1

Сейчас обсуждают

Biggus Dickus
14:35
т.е. то что ты выше выложил это - не твоё фото? ну хоть признался ))))
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
14:33
Ну хороший блок но нет в нем 12 пин.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Вася Воскрес
14:32
я не вылаживаю фото. никакие
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Вася Воскрес
14:31
у меня такой. только покупал я его за 7к...3 года назад
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Biggus Dickus
14:31
тогда ты не против выложить фото где у тебя нормальные руки в твоей берлоге и на фоне твоих достопримечательностей
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
14:30
на этот блок гарантия 10 лет.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Вася Воскрес
14:30
а че не pq ?
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
14:29
Лень что-то делать и так хорошо. Блок питания с 12 пинами прямое подключения без всяких переходников.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Вася Воскрес
14:29
у меня всегда были норм руки. забавно вас было разводить
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Biggus Dickus
14:28
в прозрачном пакете тебя папа делал, когда ослика наяривал, а руку себе новую ты тоже прикупил?
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем