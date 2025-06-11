Позже в этом году для планшетов также появятся настраиваемые сочетания клавиш и улучшенная панель задач.

Google выпустила новую версию своей операционной системы — Android 16. Первыми обновление получат поддерживаемые устройства Pixel, а для смартфонов других брендов оно станет доступно позже в текущем году. Компания отмечает, что это самый ранний запуск крупного релиза Android за последние несколько лет. В основе системы лежит новый дизайн Material 3 Expressive, а ключевые изменения коснулись уведомлений, безопасности и многозадачности.

Одним из главных нововведений стали «живые» уведомления. Они позволяют в реальном времени отслеживать статус событий, например, доставку еды или поездку в такси, прямо на экране блокировки без необходимости открывать приложение. Google внедряет эту возможность совместно с партнёрами, включая Samsung, OPPO и OnePlus. Кроме того, система теперь будет принудительно группировать уведомления от одного приложения, чтобы уменьшить информационный шум и упорядочить их.

Значительные улучшения получили пользователи слуховых аппаратов. Раньше для разговора использовались встроенные в аппарат микрофоны, которые плохо улавливали голос владельца в шумной обстановке. Теперь Android 16 позволяет переключиться на микрофон смартфона для более чёткой передачи речи. Также в систему добавили встроенные элементы управления слуховыми аппаратами, например, для регулировки громкости.

Для устройств с большим экраном, в первую очередь планшетов, Google в сотрудничестве с Samsung разработала новый десктопный режим. Он позволяет открывать несколько приложений в отдельных окнах, изменять их размер и перемещать по экрану, как на обычном компьютере. Позже в этом году для планшетов также появятся настраиваемые сочетания клавиш и улучшенная панель задач для удобного переключения между программами.

В Android 16 появился режим «Расширенной защиты» (Advanced Protection), который активирует комплексные меры безопасности от онлайн-атак и вредоносных приложений. Среди прочих анонсированных функций — поддержка HDR-скриншотов, адаптивная частота обновления экрана и новые возможности для операционной системы носимых устройств Wear OS.