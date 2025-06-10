Его смогут использовать для медицинских анализов или работы с опасными химикатами.

Китайские учёные разработали микроробота для задач, требующих ювелирной точности, — например, для медицинских анализов или работы с опасными химикатами. Управляемый магнитным полем, он движется в 20 раз быстрее аналогов и способен перемещать, сливать или разделять микроскопические капли.

Чтобы сделать робота пористым, как губка, учёные применили хитрость. Они создали его из смеси полимера и магнитных частиц, добавив в неё сахар в качестве временного наполнителя. После того как робот принимал нужную форму, сахар полностью вымывали. В результате получалась пористая структура, которую затем обрабатывали плазмой, чтобы она эффективно притягивала жидкость. Такой подход позволил создать химически устойчивое устройство, которое не загрязняет образцы.

В ходе испытаний робот продемонстрировал уникальные возможности. На низкой скорости он сливает капли для запуска реакций, а на высокой — разделяет их на части. Устройство может перемещать капли объёмом почти до миллилитра и сохраняет работоспособность даже в агрессивных средах — например, в кислоте.

Разработчики считают, что робот способен автоматизировать многие лабораторные процессы, повысив их эффективность и безопасность. В планах команды — дальнейшая миниатюризация устройства для работы с нанолитровыми объёмами и интеграция сенсоров для решения таких задач, как адресная доставка лекарств или очистка от загрязнений.