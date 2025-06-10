Доступ получат пользователи большинства платных тарифов Google Workspace.

Google интегрировала свою новейшую ИИ-модель Veo 3 в видеоредактор Google Vids. Ключевой особенностью обновления стала возможность генерировать короткие видеоролики с синхронизированным звуком по текстовому описанию.

Функция позволяет создавать восьмисекундные клипы в разрешении 720p с частотой 24 кадра в секунду. Для этого в редакторе Vids нужно выбрать модель Veo 3 и описать текстом желаемый видеоряд и звуковое сопровождение. Система способна генерировать речь, синхронизированную с движением губ персонажа, но при необходимости созданную аудиодорожку можно отключить.

Нативная поддержка звука — это главное отличие от конкурирующих решений, таких как Sora от OpenAI, которые в основном создают немые видео. Google внедряет новую возможность постепенно, процесс может занять до 15 дней. Доступ получат пользователи большинства платных тарифов Google Workspace, включая линейки Business, Enterprise, а также Essentials и Nonprofits.

На данный момент генератор понимает запросы только на английском языке. Все созданные ролики помечаются невидимыми водяными знаками для их идентификации как ИИ-контента.