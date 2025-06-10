На конференции WWDC 2025 компания Apple представила новый графический API Metal 4. Ключевыми нововведениями для повышения игровой производительности на macOS как таковой стали технология интерполяции кадров MetalFX Frame Interpolation и улучшенное шумоподавление (Denoising). Компания также обновила набор инструментов для портирования игр Game Porting Toolkit 3.
Технология MetalFX Frame Interpolation работает по аналогии с NVIDIA Frame Generation. Она создаёт дополнительный кадр между двумя существующими, что повышает итоговую частоту кадров с минимальной нагрузкой на систему. Однако у этого метода есть недостаток — увеличение задержки ввода. Чтобы минимизировать этот эффект, исходная частота кадров в игре должна быть достаточно высокой.
Ещё одна новая функция Denoising призвана повысить качество изображения в играх с трассировкой лучей и путей. Нововведение можно считать достаточно актуальным, поскольку чипы Apple начиная с поколения M3 и более актуальных имеют аппаратную поддержку указанных технологий.
Также для разработчиков был обновлён набор Game Porting Toolkit 3. В нём появился настраиваемый оверлей Metal Performance HUD, который умеет отображать важные данные о производительности в режиме реального времени. Это должно помочь разработчикам точнее оптимизировать свои проекты под macOS.