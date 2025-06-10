Технология MetalFX Frame Interpolation работает по аналогии с NVIDIA Frame Generation.

На конференции WWDC 2025 компания Apple представила новый графический API Metal 4. Ключевыми нововведениями для повышения игровой производительности на macOS как таковой стали технология интерполяции кадров MetalFX Frame Interpolation и улучшенное шумоподавление (Denoising). Компания также обновила набор инструментов для портирования игр Game Porting Toolkit 3.

Технология MetalFX Frame Interpolation работает по аналогии с NVIDIA Frame Generation. Она создаёт дополнительный кадр между двумя существующими, что повышает итоговую частоту кадров с минимальной нагрузкой на систему. Однако у этого метода есть недостаток — увеличение задержки ввода. Чтобы минимизировать этот эффект, исходная частота кадров в игре должна быть достаточно высокой.

Ещё одна новая функция Denoising призвана повысить качество изображения в играх с трассировкой лучей и путей. Нововведение можно считать достаточно актуальным, поскольку чипы Apple начиная с поколения M3 и более актуальных имеют аппаратную поддержку указанных технологий.

Также для разработчиков был обновлён набор Game Porting Toolkit 3. В нём появился настраиваемый оверлей Metal Performance HUD, который умеет отображать важные данные о производительности в режиме реального времени. Это должно помочь разработчикам точнее оптимизировать свои проекты под macOS.