Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Apple представила графический API Metal 4 с поддержкой технологии генерации кадров
Технология MetalFX Frame Interpolation работает по аналогии с NVIDIA Frame Generation.

На конференции WWDC 2025 компания Apple представила новый графический API Metal 4. Ключевыми нововведениями для повышения игровой производительности на macOS как таковой стали технология интерполяции кадров MetalFX Frame Interpolation и улучшенное шумоподавление (Denoising). Компания также обновила набор инструментов для портирования игр Game Porting Toolkit 3.

Технология MetalFX Frame Interpolation работает по аналогии с NVIDIA Frame Generation. Она создаёт дополнительный кадр между двумя существующими, что повышает итоговую частоту кадров с минимальной нагрузкой на систему. Однако у этого метода есть недостаток — увеличение задержки ввода. Чтобы минимизировать этот эффект, исходная частота кадров в игре должна быть достаточно высокой.

Ещё одна новая функция Denoising призвана повысить качество изображения в играх с трассировкой лучей и путей. Нововведение можно считать достаточно актуальным, поскольку чипы Apple начиная с поколения M3 и более актуальных имеют аппаратную поддержку указанных технологий. 

Также для разработчиков был обновлён набор Game Porting Toolkit 3. В нём появился настраиваемый оверлей Metal Performance HUD, который умеет отображать важные данные о производительности в режиме реального времени. Это должно помочь разработчикам точнее оптимизировать свои проекты под macOS.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#apple #программное обеспечение #metal 4
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
10
Самый высокий в мире железнодорожный мост официально открыли в Индии
+
«Ростех» покупает обанкротившийся автозавод Great Wall
+
Axios: Трамп и его администрация пренебрегают мерами кибербезопасности
+
В Иваново строят первый за 30 лет крупный завод с инвестициями ₽4 млрд
+
В Пакистане сообщили о приобретении у Китая истребителей J-35 и самолётов ДРЛО KJ-500
+
The Elder Scrolls 6 может появиться на Xbox Showcase 2025
+
Старейшей ветке Московского метро добавят две новые станции
+
Строительство объездной дороги в Краснодарском крае продлится до 2027 года
1
В Краснодарском крае появится новый тракторный завод за 1,6 млрд рублей
1
Ученые из Сколтеха создали аккумуляторы, увеличивающие запас хода электромобилей на 50%
+
Даже в условиях ограничений экспорт редкоземельных минералов из Китая в мае последовательно вырос на 23%
+
В Краснодарском крае планируют возвести завод по производству тракторов «Беларус»
3
AMD анонсировала процессоры Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2 A
+
В Windows 11 появилась функция трансляции экрана Android-устройства в меню «Пуск»
1
Иран может сократить сотрудничество с МАГАТЭ
+
Samsung Galaxy Watch 8 Classic с 64 ГБ внутренней памяти выставлены на eBay
+
Panasonic выпустила ноутбук весом 900 граммов с круглой сенсорной панелью
+
Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, пытавшееся приблизиться к берегам сектора Газа
1
Смартфон Samsung с тройным экраном прошёл сертификацию на китайском сайте 3C
+

Популярные статьи

"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
5
"Настоящие детективы", "По следу тени", "Смерть единорога" - краткий обзор фильмов
1
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
16
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
79
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
12
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
2
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
15
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
8
Чёрная Борода – история одного из самых опасных пиратов, сокровища которого так и не были найдены
+

Сейчас обсуждают

swr5
16:51
Речь идет про мониторы, а не про телевизор на стене. Монитор нужен не только для игр или видео, а еще для работы. Кто хоть раз работал за монитором с высокой плотностью пикселей 4K и выше тот уже нико...
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
REY_B_
16:47
Динамика турбины с Т-80, при жоре топлива меньше, чем у обычного дизеля. Плюс сами аккумуляторы можно распихать по ячейкам, и использовать их как дополнительный слой брони. Вполне себе будущее.
В Китае наблюдатели заметили экспериментальный танк с гибридной силовой установкой
OgoGoLog
16:46
"RTX-технодемку" Полная версия 2-й части с лучевыми приколами. "Quake Remastered на движке Kex" Ремастер первой части в 2021 году выпустили в честь 25-ти летия и его раздали всем обладателям оригинал...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
REY_B_
16:42
Какое там "доверие"? Вот если он их посадил, то это да
Роберт Кеннеди-младший распустил весь состав комиссии CDC по вакцинации
Дмитрий Малинин
16:41
Говорят те кто не пользовались! 4к это качество сопоставимое с реальным-а 1080p никогда не будет с такой детализированной и живой картинкой!
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
REY_B_
16:38
Разве фразу "удвоение пропускной способности" никто не произносил? Да она везде! А вот объяснить в циферках, откуда она взялась, не может никто
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
REY_B_
16:37
Тесты, нынче не тесты. Они специально подгоняются под требования маркетологов. Большие объёмы данных RISC процессоры обрабатывает гораздо хуже. У них оптимизированных для этого инструкций. Так что, н...
Процессор NVIDIA N1X обошел AMD Ryzen AI HX 370 в тестах Geekbench
Дмитрий Малинин
16:32
Перешёл в том году на 4 к , это нечто! Я просто удивился насколько картинка в танках на ультрах в 4к стала реальной!
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Rever Rever
16:27
Любопытно
"Настоящие детективы", "По следу тени", "Смерть единорога" - краткий обзор фильмов
Дамен Мершед
16:20
Для любителей риска есть в продаже на вторичке rtx 3080m с кулерами для пк, стоит плюс минус 20к
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем