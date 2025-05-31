Систему разместят в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

США готовятся к созданию нового флагманского суперкомпьютера «Даудна» (Doudna), названного в честь Дженнифер Даудны, одной из изобретательниц технологии редактирования генов CRISPR и нобелевского лауреата. Проект знаменует собой важный этап в сближении классических научных вычислений и технологий искусственного интеллекта.

Создание системы поручили компании Dell Technologies, что стало для неё первой крупной победой на американском рынке суперкомпьютеров, где традиционно доминировала Hewlett-Packard Enterprise. «Даудна» будет работать на новейших чипах Nvidia Rubin и процессорах общего назначения на архитектуре Arm, а не на привычных для таких систем решениях Intel или AMD.

Суперкомпьютер разместят в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Ожидается, что «Даудна» будет как минимум в десять раз производительнее самой мощной из действующих там систем. Такая вычислительная мощность сделает Doudna одним из ключевых инструментов Министерства энергетики США для обучения крупных ИИ-моделей и проведения научных исследований нового поколения. Правительство США рассматривает развитие ИИ как стратегически важное направление, и новый суперкомпьютер должен обеспечить американским учёным необходимые инструменты для лидерства в этой глобальной гонке.

Суперкомпьютеры, исторически создававшиеся для задач, требующих высочайшей точности (например, моделирование ядерных процессов или климата), теперь адаптируются для работы с ИИ, где часто важна скорость обработки данных. Чипы Nvidia позволяют сочетать высокоточные 64-битные вычисления с более быстрыми 8- и 16-битными операциями, характерными для ИИ. Это открывает дорогу для продвинутого моделирования в таких областях, как квантовые вычисления, анализ геотермальных полей и симуляция термоядерных реакторов.