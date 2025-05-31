На одной только электрической тяге машина тоже проедет, но запас хода будет меньше в разы.

Китайская компания Maextro показала гибридный электромобиль S800, выделяющийся большим запасом хода и очень быстрой зарядкой. Автомобиль получил выразительный дизайн с характерными линиями на передней части и светодиодной оптикой. В основе его конструкции – алюминиевое шасси и современная независимая подвеска.

Maextro S800 будет предлагаться в двух основных вариантах: как чистый электромобиль и как гибрид с возможностью подзарядки и увеличенным запасом хода (EREV). Полностью электрическая версия оснащена двумя электромоторами общей мощностью 390 кВт и батареей на 95 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 700 км. Зарядка от 10% до 80% занимает около 12 минут.

Гибридные модификации сочетают электромоторы с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем (115 кВт) и батареей на 65 кВт·ч. Они также поддерживают очень быструю зарядку на 800-вольтовой системе: с 10% до 80% всего за 10,5 минут. Двухмоторный гибрид развивает 390 кВт, он может проехать на электротяге около 400 км, а его общий запас хода достигает 1330 км при среднем расходе топлива около 1 литра на 100 км. Более мощная, трёхмоторная гибридная версия выдаёт до 635 кВт, её запас хода на электричестве – около 365 км, а общий – примерно 1200 км с расходом топлива около 2,5 литров на 100 км. Во всех версиях используется передовая аккумуляторная технология Huawei.

Динамические характеристики S800 впечатляют: электрическая версия разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды, а гибридные варианты – за 4,7-4,9 секунды. Тормозной путь со 100 км/ч составляет чуть более 34 метров. Благодаря подруливающим задним колёсам автомобиль обладает хорошей манёвренностью (радиус разворота около 5 метров) и даже поддерживает режим «движения боком».

Maextro S800 оснащён продвинутой системой интеллектуального вождения Huawei, которая использует множество датчиков, включая лидары, для полного кругового обзора. Это позволяет автомобилю самостоятельно справляться со сложными дорожными ситуациями, такими как движение в узких рядах или автоматической парковкой. Большое внимание уделено безопасности: кузов выполнен с широким применением высокопрочных сплавов и соответствует китайским стандартам безопасности.