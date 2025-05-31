Программа всё больше становится похожей на WordPad, от развития которой Microsoft отказалась.

В Windows 11 стандартный текстовый редактор «Блокнот» становится более функциональным. Ранее для самых простых текстовых задач предназначался именно он, тогда как для работы, требующей расширенных возможностей (вроде поддержки RTF или форматирования текста), пользователи обращались к WordPad. Поскольку от WordPad компания Microsoft отказалась, некоторые его функции теперь переходят к «Блокноту», что делает его более универсальным.

Новая версия Блокнота (11.2504.50.0) уже доступна участникам программы Windows Insider на каналах Dev и Canary. Главное нововведение – появление базовых инструментов для форматирования текста. Теперь пользователи смогут вставлять заголовки, создавать маркированные списки, добавлять гиперссылки, а также выделять фрагменты текста полужирным шрифтом или курсивом. Кроме того, реализована поддержка языка текстовой разметки Markdown. Этот язык позволяет легко структурировать и форматировать текст прямо при наборе с помощью простых символов, и его часто используют для создания заметок, документации или веб-публикаций. Переключаться между отображением отформатированного Markdown и его исходным синтаксисом можно на вкладке «Вид» или с помощью специальной кнопки в строке состояния внизу окна.

В Microsoft понимают, что не всем пользователям нужны расширенные опции форматирования в «Блокноте». Многие по-прежнему ценят его за привычную простоту, сравнимую с версией времён Windows 7. Для таких случаев на панели инструментов предусмотрена кнопка «Очистить форматирование». Достаточно выделить весь текст (Ctrl + A) и нажать её. Если же пользователь предпочитает полностью избавиться от новых функций, форматирование можно деактивировать в настройках самого «Блокнота».

Стоит отметить, что Microsoft в последнее время активно взялась за развитие этого ранее весьма аскетичного текстового редактора. Сейчас компания также тестирует интеграцию для него некоторых функций на базе искусственного интеллекта.