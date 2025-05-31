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Microsoft представила платформу для централизованного обновления приложений в Windows 11
Это должно упростить жизнь и пользователям, и самим разработчикам программ.

Microsoft работает над упрощением процедуры обновления программного обеспечения в Windows. Компания представила новую платформу Windows Update Orchestration Platform. Она позволит разработчикам распространять апдейты для своих приложений через стандартную службу Windows Update. Это упростит жизнь и пользователям, и самим создателям программ.

Сейчас встроенная в Windows функция обновления в основном занимается компонентами операционной системы. Приложения самой Microsoft для корпоративного сегмента (в компании их называют LOB, line-of-business) и программы от сторонних разработчиков обычно требуют отдельных процедур обновления. Новая платформа призвана изменить этот подход, объединив управление обновлениями различного ПО в одном месте. Пользователям Windows больше не придётся загружать апдейты для каждого приложения по отдельности – всё будет доступно централизованно.

Microsoft уже запустила закрытое предварительное тестирование Windows Update Orchestration Platform. Разработчики могут зарегистрироваться для участия, чтобы оценить единый подход к распространению обновлений и избавиться от сложностей, связанных с поддержкой независимых механизмов. 

Новая система предлагает ряд преимуществ. Среди них – эффективное планирование обновлений для снижения влияния на производительность и энергопотребление, единообразные уведомления через стандартные оповещения Windows Update, централизованная история всех установок и общие инструменты для диагностики проблем. Особенно это должно облегчить работу IT-администраторов, которые сейчас вынуждены иметь дело с множеством разных систем обновлений.

Интегрировать свои приложения в новую платформу разработчики смогут с помощью набора API-интерфейсов Windows Runtime и команд PowerShell. После этого они получат возможность управлять регистрацией приложений, определять параметры обновлений, реализовывать собственную логику их применения, настраивать расписание и многое другое. 

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#microsoft #windows 11 #программное обеспечение #операционные системы
Источник: wccftech.com
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