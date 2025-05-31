Он поможет повысить точность GPS, улучшить климатические модели и точнее прогнозировать землетрясения.

Китай построил свой первый зарубежный радиотелескоп нового поколения на севере Таиланда. 13-метровая антенна в Чиангмае – совместный проект Шанхайской астрономической обсерватории (SAO) и тайского Национального института астрономии (NARIT). Планируется ещё один телескоп на юге Таиланда, в Сонгкхла.

Обе установки станут частью глобальной системы. Её особенность заключается в том, что множество радиотелескопов, даже очень удалённых друг от друга, работают синхронно, как один огромный инструмент наблюдения, сопоставимый по размерам с нашей планетой. Этот метод известен как радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами (РСДБ). Такая высокоточная инфраструктура, как сообщается, сыграет важную роль в изучении космоса и наблюдении за Землёй. С её помощью планируется повышать точность GPS, улучшать климатические модели и прогнозировать землетрясения. Анализируя сигналы из дальнего космоса, РСДБ позволяет учёным с точностью вплоть до 1 миллиметра измерять движение тектонических плит и изменения во вращении Земли.

Сообщается, что телескоп в Чиангмае оснащён быстро наводящейся антенной, двухчастотными приёмниками для снижения атмосферных помех и высокоскоростными системами сбора данных. По информации Шанхайской обсерватории, первый сигнал он успешно принял в августе 2024 года, а к апрелю 2025 года завершил полный цикл наблюдений, подтвердив все параметры точности. Этому предшествовали задержки, в том числе из-за пандемии COVID-19.

Развивая зарубежную сеть телескопов, Китай улучшает возможности мониторинга космического пространства и Земли, одновременно усиливая своё научное влияние в регионе. Таиланд, в свою очередь, получает доступ к передовым технологиям. Китай также строит крупнейший в мире управляемый радиотелескоп в Синьцзяне.

Стоит отметить, что если раньше РСДБ отличались меньшей скоростью и ограниченной пропускной способностью, то современные станции, такие как в Таиланде, способны обеспечивать непрерывный мониторинг в режиме реального времени с очень высокой точностью.