Красноярский кластер «Машиностроение Сибири» может стать платформой для совместных проектов.

Делегация Красноярского края обсудила в Беларуси с ключевыми партнёрами пути развития промышленного сотрудничества. В центре внимания — создание совместного предприятия по выпуску и ремонту горнодобывающей техники для «Норильского никеля» на базе партнёрства с ОАО «БелАЗ», мировым лидером в этой сфере. В Сосновоборске намерены наладить серийный выпуск и капитальный ремонт подземных самосвалов и погрузочных машин.

Представители «БелАЗа» сообщили о развитии линейки техники для подземных работ, где «Норильский никель» выступает ключевым потребителем и экспертом. Уже создан первый образец погрузочно-доставочной машины грузоподъёмностью 17 тонн, который скоро пройдёт испытания на рудниках Норильска. Результаты помогут усовершенствовать конструкцию для серийного выпуска.

Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин заявил о настрое региона на укрепление связей с Беларусью и подтвердил перспективы более масштабных совместных проектов. Участник делегации Сергей Чибисов, учредитель ТД «Беларусь», рассказал о планах по участию в конкурсах на поставку автобусов, возобновлению сборки электротранспорта и наращиванию продаж сельхозтехники в регионе. Его компания за 22 года реализовала более 5000 единиц белорусской техники.

Сергей Петров из «ОПОРЫ РОССИИ» привёл пример эффективной кооперации: поставки российского алюминия в Беларусь для обработки и возврата готовой продукции. Он считает, что эту модель нужно масштабировать.

Гендиректор Корпорации развития Енисейской Сибири Ольга Коростелева отметила, что красноярский кластер «Машиностроение Сибири» может стать платформой для совместных проектов. Участие в нём даёт доступ к федеральным мерам поддержки, включая льготные кредиты и субсидии, что способствует переходу от поставок к созданию совместных производств.

Ольга Коростелева также пояснила, что участие в промышленном кластере позволяет привлекать федеральные меры господдержки, включая льготные кредиты до 100 миллиардов рублей, сниженные тарифы страховых взносов и субсидии на комплектующие. Это, по её мнению, может способствовать переходу от отдельных поставок к созданию полноценных совместных производств.