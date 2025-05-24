Его постройку удалось уложить в рекордно короткий период – менее двух лет.

На автомобильном предприятии «Урал» 23 мая 2025 года состоялся запуск нового производственного участка – сборочного корпуса. Осуществление этого масштабного замысла стало реальным при финансовом участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Начало работы нового комплекса расценивается как этапное достижение не только для самого завода, но и для всего сектора отечественного автомобилестроения.

Сооружение нового автосборочного цеха уложилось в рекордно короткий период – менее двух лет. Уникальность данного объекта заключается в том, что его концепция, включая все этапы производственного цикла, была полностью разработана российскими специалистами. Преобладающая часть установленного в цехе оборудования – это передовые отечественные технологические решения последнего поколения. К ним относятся комплексы робототехники, автономные транспортные платформы AGV, высокоточный интеллектуальный инструмент, а также единственный на территории России роботизированный многоуровневый склад (мезонин). Степень внедрения цифровых технологий на новом сборочном участке вплотную приближена к стандартам «Индустрии 4.0».

Павел Яковлев, занимающий пост генерального директора АЗ «Урал», проинформировал, что в настоящее время завод выпускает обширную номенклатуру грузовых автомобилей, полная масса которых варьируется от 12 до 48 тонн. Он уточнил, что применяемые для их создания технологии сборки имеют отличия, и выпуск некоторых моделей связан с необходимостью выполнения продолжительных технологических операций, что характеризует их как «не поточные». Именно этот фактор лёг в основу решения, принятого в марте 2023 года, о старте проектных работ и последующего строительства нового корпуса, который будет специализироваться на сборке машин, отличающихся повышенной сложностью изготовления.

В итоге, менее чем за два года, новый сборочный комплекс был построен «с чистого листа». Павел Яковлев также акцентировал внимание на том, что на новом производстве будут применяться самые прогрессивные мировые методики сборки. Ввод в строй этого объекта позволит предприятию увеличить совокупный годовой выпуск готовой продукции более чем на 5500 единиц.