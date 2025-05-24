Гибридная система Thor EM-P позволяет Geely Galaxy M9 разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Китайский автопроизводитель Geely анонсировал новый флагманский гибридный внедорожник Galaxy M9. Автомобиль построен на архитектуре Geely GEA Evo и оснащён передовыми технологиями, включая гибридную систему Thor EM-P. Презентация совпала со значимым событием: продажи суббренда Geely Galaxy превысили один миллион автомобилей.

Мировая премьера Galaxy M9 состоялась в Милане. Дизайн внедорожника сочетает китайские мотивы и современные мировые тенденции – по крайней мере, об этом заявляет сам производитель.

Длина автомобиля составляет 5,2 метра, ширина — около 2 метров, а высота — 1,8 метра. Из примечательных особенностей интерьера автомобиля стоит выделить 30-дюймовый интегрированный дисплей и интеллектуальную систему управления с элементами искусственного интеллекта.

Гибридная система Thor EM-P позволяет Geely Galaxy M9 разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Заявленный совокупный запас хода превышает 1500 километров. Внедорожник отличается чрезвычайно низким расходом топлива: даже при низком заряде батареи расход составляет примерно 4,55 литра на 100 километров.

Автомобиль также получил цифровое шасси с элементами ИИ, в настройке которого участвовали специалисты Lotus, и интеллектуальную систему безопасности G-Pilot H5 (в Китае известна как Qianli Haohan). Эта система поддерживает расширенные функции помощи водителю и улучшает курсовую устойчивость.

G-Pilot H5 является опцией среднего уровня в общей иерархии ассистентов Geely, включающей пять ступеней (H1, H3, H5, H7, H9). Набор датчиков G-Pilot H5 включает 11 камер, 3 миллиметровых радара и 1 лидар, что обеспечивает полноценный автопилот «от двери до двери», не требующий HD-карт.

Преодолев отметку в один миллион проданных автомобилей, суббренд Geely Galaxy стал самым быстрорастущим в Китае производителем машин на новых источниках энергии, достигшим этого показателя. Компания стремится позиционировать Galaxy M9 как сильное предложение в сегменте больших внедорожников. За последний год продажи Geely Galaxy заметно выросли, что помогло Geely быстро увеличить свою долю на китайском рынке автомобилей этого типа.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в период с января по апрель Geely текущего года заняла второе место в стране на рынке транспорта на новых источниках энергии, реализовав 440 592 автомобиля и охватив 13,3% рынка.