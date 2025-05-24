Новый дата-центр является частью амбициозного американского проекта Stargate стоимостью $500 миллиардов.

Компания Oracle планирует приобрести у Nvidia новейшие чипы GB200 на сумму 40 миллиардов долларов. Это оборудование предназначено для строящегося дата-центра OpenAI в городе Абилин, штат Техас, оно станет важным шагом в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Всего речь идёт о закупке примерно 400 000 самых мощных чипов Nvidia.

Новый дата-центр является частью амбициозного американского проекта Stargate стоимостью 500 миллиардов долларов. Его возглавляют ведущие ИИ-компании с целью укрепить позиции Америки в глобальной гонке технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что объект в Абилине, потребляемая мощность которого составит 1,2 гигаватта, будет полностью введён в эксплуатацию к середине 2026 года и станет одним из крупнейших дата-центров в мире.

В финансировании проекта участвуют несколько сторон. Владельцы площадки, Crusoe и Blue Owl Capital, привлекли 15 миллиардов долларов в виде долговых и долевых обязательств, а также инвестировали 5 миллиардов долларов собственных средств. Кредит на 9,6 миллиарда долларов предоставил JPMorgan. Компания Oracle, в свою очередь, арендует этот объект на 15 лет.

Для OpenAI это сотрудничество открывает возможность снизить зависимость от Microsoft, своего крупнейшего инвестора. Oracle же получает шанс расширить свои облачные вычислительные мощности и усилить конкуренцию с лидерами рынка, такими как Microsoft, Amazon и Google.

В основе проекта лежат чипы Nvidia GB200 Grace Blackwell, которые предлагают значительные улучшения по сравнению с предшественниками. Каждый такой чип объединяет два графических ускорителя Blackwell B200 и 72-ядерный центральный процессор. Они способны обрабатывать большие языковые модели, потребляя при этом до 25 раз меньше электроэнергии, чем чипы предыдущих поколений. Кроме того, в GB200 встроены ИИ-модели для прогнозирования технических проблем.

Дата-центр в Абилине — не единственный крупный проект в этой сфере. Подобные инициативы реализуются по всему миру. Илон Маск строит дата-центр «Колосс» в Мемфисе, штат Теннесси, рассчитанный примерно на 1 миллион чипов Nvidia. Amazon возводит объект в северной Вирджинии с потребляемой мощностью более 1 гигаватта. В Абу-Даби планируется создание американо-эмиратского ИИ-кампуса площадью около 26 квадратных километров с прогнозируемой потребляемой мощностью дата-центров в 5 гигаватт.