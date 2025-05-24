Аппарат оснащён чипсетом Unisoc T765, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Ассортимент индийского производителя Lava Mobiles пополнился новой моделью – Shark 5G. Это доступный по цене аппарат, ключевыми особенностями которого стали дисплей с частотой 90 Гц, 13-мегапиксельный основной фотомодуль и батарея на 5000 мАч.

Лицевую панель Shark 5G занимает IPS-экран диагональю 6,75 дюйма, который обновляет изображение с частотой 90 Гц и работает в разрешении HD+. В его верхней части имеется каплевидный вырез для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На тыльной стороне корпуса разместился основной 13-мегапиксельный сенсор. Для разблокировки используется дактилоскопический сканер, интегрированный в боковую кнопку включения.

Аппаратная платформа смартфона базируется на чипсете Unisoc T765, которому помогают 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составляет 64 ГБ, при этом есть возможность установки карт microSD для увеличения объёма. Корпус устройства получил защиту от брызг и пыли класса IP54, а для подключения проводных наушников сохранён 3,5-мм аудиоразъём.

Программной основой для Shark 5G выступает операционная система Android 15. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 5000 мАч, которая поддерживает технологию зарядки мощностью до 18 Вт.

Покупателям предложат Lava Shark 5G в двух цветовых решениях: Stellar Gold (звёздное золото) и Stellar Blue (звёздный синий). Стоимость единственной конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ установлена на отметке 7999 индийских рупий (примерно 93 долларов).