Ассортимент индийского производителя Lava Mobiles пополнился новой моделью – Shark 5G. Это доступный по цене аппарат, ключевыми особенностями которого стали дисплей с частотой 90 Гц, 13-мегапиксельный основной фотомодуль и батарея на 5000 мАч.
Лицевую панель Shark 5G занимает IPS-экран диагональю 6,75 дюйма, который обновляет изображение с частотой 90 Гц и работает в разрешении HD+. В его верхней части имеется каплевидный вырез для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На тыльной стороне корпуса разместился основной 13-мегапиксельный сенсор. Для разблокировки используется дактилоскопический сканер, интегрированный в боковую кнопку включения.
Аппаратная платформа смартфона базируется на чипсете Unisoc T765, которому помогают 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составляет 64 ГБ, при этом есть возможность установки карт microSD для увеличения объёма. Корпус устройства получил защиту от брызг и пыли класса IP54, а для подключения проводных наушников сохранён 3,5-мм аудиоразъём.
Программной основой для Shark 5G выступает операционная система Android 15. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 5000 мАч, которая поддерживает технологию зарядки мощностью до 18 Вт.