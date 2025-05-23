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Дональд Трамп потребовал от Apple производить iPhone в США или платить 25% пошлины
Это может привести к удорожанию iPhone чуть ли не в три раза по сравнению с их нынешними ценами.

Дональд Трамп выдвинул Apple ультиматум: компания должна либо наладить производство iPhone на территории США, либо платить пошлину не менее 25% на свои смартфоны, произведённые за рубежом. Президент давно настаивает на американском производстве iPhone, несмотря на значительные сложности и потенциально высокую стоимость такого шага.

«Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединённых Штатах Америки, будут производиться и собираться в Соединённых Штатах, а не в Индии или где-либо ещё», – написал Трамп на своей платформе Truth Social. – «Если этого не произойдёт, Apple должна будет уплатить США пошлину не менее 25%».

На прошлой неделе во время делового мероприятия на Ближнем Востоке Трамп упомянул о «небольшой проблеме» с гендиректором Apple Тимом Куком из-за переноса части сборки iPhone в Индию. Трамп добавил, что после беседы с Куком в Эр-Рияде Apple «увеличит своё производство в США». Во вторник Кук снова встретился с Трампом в Белом доме.

Apple начала производить iPhone в Индии в 2017 году, первоначально сосредоточившись на бюджетных моделях, а с 2023 года перешла к сборке флагманских линеек. После введения пошлин на товары из Китая, которые для большинства позиций были снижены со 145% до как минимум 30%, Apple ещё больше сфокусировалась на Индии для сборки iPhone. Компания из Купертино планирует к концу 2026 года перенести всю сборку предназначенных для американского рынка iPhone из Китая в Индию.

Перенести производство iPhone в США непросто. Новые модели состоят примерно из 2700 различных компонентов, и Apple сотрудничает со 187 поставщиками из 28 стран, причём почти все, за исключением 30, находятся в Китае. Около 90% производства и сборки iPhone Apple в настоящее время сосредоточено в этой азиатской стране.

Ко всем перечисленным нюансам ещё надо добавить нехватку производственных площадок в США для выпуска компонентов iPhone, меньшее число квалифицированных рабочих по сравнению с Китаем и разницу в оплате труда: в 2022 году американские операторы станков зарабатывали в среднем 43 000 долларов в год, тогда как их коллеги во Вьетнаме – менее 5 000 долларов. Кроме того, такая работа может быть тяжёлой, монотонной и угнетающей, что ставит под вопрос желание многих американцев ею заниматься.

Даже если бы Apple каким-то образом смогла перенести весь процесс производства iPhone в США, это, вероятно, заняло бы много лет. Ряд экономистов предупреждает, что такой шаг может привести к удорожанию iPhone чуть ли не в три раза по сравнению с их нынешними ценами.

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#apple #iphone #трамп #производство
Источник: techspot.com
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