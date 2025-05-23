Пикап обесценивается примерно на 34% за год эксплуатации и пробегом чуть более 6000 миль

Электрический пикап Tesla Cybertruck, первоначально хорошо принятый рынком после запуска в конце 2023 года, в последние месяцы столкнулся с резким падением продаж. На это повлияло как общее ухудшение показателей Tesla, так и политическая деятельность главы компании Илона Маска. Теперь Tesla принимает Cybertruck в trade-in со значительной потерей стоимости для владельцев: пикап обесценивается примерно на 34% за год эксплуатации и пробегом чуть более 6000 миль.

За последние два квартала продажи автомобилей Tesla снижаются наиболее резко за всю историю компании. Особенно трудно производителю продавать Cybertruck: запасы нереализованных пикапов на складах заметно выросли. К началу мая их количество превысило 10 000 единиц общей стоимостью около 808 миллионов долларов, что указывает на низкий спрос.

Кроме того, по итогам марта и первого квартала 2025 года Ford F-150 Lightning опередил Cybertruck, став самым популярным полностью электрическим пикапом. Серьёзным сигналом стала и ситуация с программой trade-in. Один из владельцев сообщил, что за полноприводную модель 2024 года с пробегом 6211 миль ему предложили 65 400 долларов, что почти на 34% ниже первоначальной цены.

В первом квартале 2025 года Tesla пережила крупнейший спад продаж. В январе её реализация в Европе сократилась вдвое по сравнению с прошлым годом, а в Германии – на 70%, и это при росте продаж других марок электромобилей. В феврале продажи в Китае упали на 49%, достигнув минимума с 2022 года. В прошлом месяце китайский автопроизводитель BYD впервые опередил Tesla по объёму продаж в Европе.

Основной причиной ухудшения рыночных позиций Tesla считают тесную связь Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом и его деятельность на посту главы так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE). Эта структура провела сокращение госрасходов и уволила тысячи госслужащих, что вызвало острую негативную реакцию в обществе. В последние месяцы автомобили Tesla подвергались бойкотам и актам вандализма, а некоторые водители начали размещать на бамперах наклейки с критикой Маска, чтобы избежать агрессии.

Cybertruck с самого начала преследовали проблемы. Его выпуск неоднократно переносился, а цена на момент запуска в конце 2023 года оказалась выше, чем изначально обещал Маск. Позже пикап несколько раз отзывали из-за дефектов, связанных с безопасностью компонентов, включая панели кузова, электрических инверторов и педалей акселератора.