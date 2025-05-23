Ранее Google заключила соглашение с Kairos Power о вводе 500 МВт атомных мощностей к 2035 году.

Google и компания Elementl Power, которая специализируется на разработке энергетических проектов, намерены обеспечить электроэнергией американские центры обработки данных (ЦОД) за счёт атомной энергетики. Партнёры готовят три площадки под строительство АЭС, каждая мощностью не менее 600 МВт, что в сумме даст около 1800 МВт.

В Министерстве энергетики США (DOE) заявили, что атомная энергия способна круглосуточно поставлять большие объёмы надёжного электричества. Это делает её привлекательным решением для удовлетворения растущего спроса со стороны искусственного интеллекта и ЦОД.

Нынешний проект опирается на сотрудничество Elementl с Ок-Риджской национальной лабораторией (ORNL), инициированное при поддержке программы GAIN от DOE. Elementl использует собственную методику выбора площадок, усовершенствованную благодаря ресурсам ORNL, для более точного и быстрого определения оптимальных мест под размещение передовых ядерных реакторов. Сооснователь Elementl Дэвид Фаэрти отметил, что это взаимодействие ускоряет предпроектные работы.

Google предоставляет начальный капитал для разработки этих трёх площадок. Компания видит в атомной энергии источник постоянного и надёжного электроснабжения, необходимого для её энергоёмких ЦОД и операций с искусственным интеллектом. Google также сохраняет опцион на покупку электроэнергии после принятия окончательного инвестиционного решения.

Эта инициатива с Elementl является частью более широкой стратегии Google по обеспечению своего энергетического будущего. Ранее компания уже договорилась с Kairos Power о получении 500 МВт атомных мощностей к 2035 году. Kairos Power недавно приступила к строительству своего реактора Hermes в рамках проекта, также поддерживаемого DOE.