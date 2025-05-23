В рамках проекта Hyundai и Kia предоставят самих роботов ACR и необходимое программное обеспечение. Сценарии обслуживания будут адаптированы под особенности аэропорта.

Hyundai и Kia приступают к испытаниям роботизированной системы для автоматической зарядки электромобилей. Технологию, использующую искусственный интеллект и трёхмерные камеры, проверят в международном аэропорту Инчхон, самом загруженном в Южной Корее. Главная цель — сделать процесс зарядки удобнее и полностью автоматическим.

Робот, получивший название ACR (Electric Vehicle Automatic Charging Robot), представляет собой манипулятор. Он способен самостоятельно подключать зарядный кабель к электромобилю и отсоединять его по завершении процесса.

После парковки автомобиля ACR связывается с ним для открытия зарядного порта. Встроенная камера помогает роботу рассчитать точное положение и угол для подключения. Затем он берёт кабель, надёжно вставляет его в разъём и начинает зарядку. По окончании робот извлекает кабель, возвращает его на место и закрывает лючок порта.

Для надёжной работы лаборатория робототехники Hyundai и Kia создала программное обеспечение. Оно одновременно анализирует множество переменных: положение автомобиля, форму порта, погоду, препятствия и вес кабеля. Система управления нового поколения использует ИИ и данные с трёхмерных камер.

Инженеры учли, что многие зарядные станции находятся на улице, и построили специальный испытательный стенд под открытым небом в своём научно-исследовательском центре. Это позволило оценить работу ACR в разных погодных условиях. Робот получил класс защиты IP65 от воды и пыли, подтвердив способность работать в неблагоприятной среде.

Безопасность повышает специальная стойка с лазерным датчиком для обнаружения препятствий. В Hyundai и Kia считают, что ACR значительно упростит зарядку электромобилей, особенно в сочетании с будущими системами автономной парковки.

Партнёрство с корпорацией международного аэропорта Инчхон позволит автопроизводителям развернуть систему ACR. Это важный шаг к внедрению автоматической зарядки в местах с высоким трафиком и строгими требованиями безопасности. По их словам, аэропорт Инчхон, обладающий крупнейшей в Корее инфраструктурой для экологичного транспорта, идеально подходит для этого. Весь его служебный автопарк уже переведён на экологичные модели, а к 2026 году там планируют установить 1110 зарядных станций.

Компании заявили, что это сотрудничество должно стать основой для создания передовой модели взаимодействия. В будущем сервис роботизированной зарядки электромобилей может появиться и на других транспортных объектах, например, в портах и на железнодорожных станциях.

В рамках проекта Hyundai и Kia предоставят сами роботы ACR и программное обеспечение, адаптировав сценарии обслуживания под условия аэропорта. Их лаборатория робототехники также возглавит работы по оценке и совершенствованию технологии в реальных условиях эксплуатации.