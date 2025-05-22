Устройство слишком похоже на классическую Nintendo DS, но Ayaneo, видимо, это слабо волнует

Компания Ayaneo анонсировала новую версию своей портативной консоли Flip DS. Самый свежий вариант, получивший название Flip 1S DS, будет оснащён процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370. Это не Strix Halo или Ryzen Z2 Extreme, а чип с полным набором ядер Zen 5 и мощной графикой RDNA 3.5. Текущие модели Flip DS используют процессоры Ryzen 7 8840U и 7840U.

Новый APU Ryzen AI 9 HX 370 увеличит количество процессорных ядер до 12 (используя гибридную архитектуру Zen 5 и Zen 5c) и предложит 16 вычислительных блоков графики RDNA 3.5. Для сравнения, у предшествующих чипов было 8 ядер Zen 4 и 12 графических блоков RDNA 3.

Портативные устройства с двумя экранами остаются редкостью. Основные причины – эргономика и высокое энергопотребление. Оригинальная консоль Flip DS оснащена батареей ёмкостью 45 Вт·ч, что заметно меньше, чем у таких альтернатив, как MSI Claw или ROG Ally, где этот показатель достигает 80 Вт·ч. Текущие модели Flip, по заявлениям компании, обходятся такой батареей благодаря ограничению теплопакета APU на уровне 28 Вт.

Пока неизвестно, получит ли обновлённая Flip 1S DS с чипом HX 370 более ёмкую батарею или улучшенную систему охлаждения. Учитывая форм-фактор и подход Ayaneo к обновлению существующих устройств без кардинальных изменений конструкции, значительных улучшений в этом плане ожидать не приходится.

Ayaneo ещё не предоставила официальные изображения (есть только тизеры), дату выхода, полные спецификации и стоимость Flip 1S DS. Производитель обещает поделиться подробностями в ближайшее время. Устройства Ayaneo обычно стоят дорого: цена текущей версии Flip начинается примерно с $930. Новая модель с Ryzen AI 9 HX 370 вряд ли окажется дешевле.