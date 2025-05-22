Основой для новинки послужила модель Feinmann F01, первые тесты показали эффективность данного решения.

Австрийская компания Noctua и корейский производитель игровой периферии Pulsar Gaming Gears совместно разработали игровую мышь Feinmann. Её особенность – встроенный вентилятор для охлаждения ладоней, который продемонстрировали на выставке Computex в Тайбэе.

Компактный кулер Noctua размером 4×4 см интегрирован в существующую модель мыши Feinmann. Такое решение призвано бороться с потливостью ладоней – частым явлением у геймеров, особенно киберспортсменов, во время напряжённых игровых сессий.

Основой для новинки послужила модель Feinmann F01. Её лёгкий (46 г) перфорированный корпус хорошо подошёл для установки вентилятора. Этот манипулятор обеспечивает частоту опроса 8000 Гц, оснащён сенсором с разрешением 32 000 DPI и поставляется с быстрой док-станцией для зарядки.

Новая версия Feinmann с вентилятором Noctua должна обеспечивать постоянное охлаждение руки, повышая комфорт даже для пользователей с сильным потоотделением. Посетители Computex, опробовавшие прототип, подтверждают, что воздушный поток действительно охлаждает ладони, и устройство удобно в использовании. Это также указывает на практическую пользу решения, а не только на маркетинговую уловку.

Интеграция вентилятора сказалась на характеристиках: вес манипулятора увеличился до 65 граммов, а заявленное время автономной работы составляет около 10–11 часов. В Pulsar подчёркивают, что это прототип, и финальные спецификации могут измениться. Для сравнения, многие современные беспроводные мыши работают сотни часов от одного заряда.

Стандартная версия Feinmann F01 сейчас продаётся по цене $180. Ожидается, что модель с вентилятором Noctua будет стоить дороже.