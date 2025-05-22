Для тех, кто испытывает особые чувства к «железу» тех лет.

Компания SilverStone показала FLP02 – это новый башенный корпус, копирующий стиль компьютеров начала-середины 90-х годов. Корпус был представлен на Computex 2025. Модель стала преемником прошлогоднего FLP01 и позволяет устанавливать самые современные комплектующие.

Выполненный в винтажном стиле и характерном бежевом цвете, FLP02 поддерживает установку мощных компонентов: крупных современных видеокарт и систем жидкостного охлаждения процессора с радиаторами до 360 мм. На передней панели расположены функциональные кнопки питания, режима «Турбо» и замок с ключом. Современные порты (USB Type-C, два USB 3.0 Type-A и комбинированный аудиовход) размещены под магнитной крышкой.

Кнопка «Турбо» в FLP02 служит для переключения скоростей корпусных вентиляторов, а выбранный режим отображается на красном сегментном индикаторе. Как и в классических системах тех лет, ключ блокирует кнопку включения. Для предотвращения провисания тяжёлых видеокарт предусмотрена встроенная регулируемая подставка в цвет корпуса.

В корпусе также есть три 5.25-дюймовых отсека — редкость для современных моделей. Их можно использовать для установки оптических приводов, съёмных накопителей или дополнительных панелей с разъёмами. Если отсеки не используются, их закрывают декоративные заглушки, имитирующие дисководы.

SilverStone FLP02 появится в продаже в третьем или четвёртом квартале этого года. Рекомендованная цена для США составит 220 долларов. Компания планирует выпустить большую партию этих корпусов, так как предшественник FLP01 пользуется высоким спросом.