Большинство новых функций завязаны на редактировании изображений в форматах JPG и PNG.

Microsoft продолжает изменять «Проводник» в Windows 11, теперь проводя интеграцию функций на базе искусственного интеллекта прямо в контекстное меню. Эти нововведения появляются на фоне уже существующего недовольства многих пользователей предыдущими обновлениями файлового менеджера, которые привели к росту популярности сторонних утилит для восстановления привычного интерфейса.

Новое подменю «Действия ИИ» уже доступно участникам программы Windows Insider (сборка 26200.5603, канал Dev). По заявлению Microsoft, эти инструменты призваны обеспечить более глубокое взаимодействие пользователей с файлами. Первые четыре ИИ-действия ориентированы на редактирование изображений в форматах JPG и PNG: «Визуальный поиск Bing» (поиск схожих картинок), «Размыть фон» и «Стереть объекты» (в «Фотографиях»), а также «Удалить фон» (в Paint).

Надо понимать, что эти опции, по сути, являются прямыми ссылками на поиск Bing или редакторы изображений и вряд ли можно назвать революционными. Но компания планирует в ближайшие недели запустить новые ИИ-инструменты на основе Copilot и явно не планирует останавливаться на достигнутом.

Для подписчиков Microsoft 365 также готовятся нововведения. Вскоре им станет доступна опция «Суммировать» для создания кратких выжимок из документов Word, PDF или TXT, хранящихся в OneDrive и SharePoint. Кроме того, появится функция «Создать FAQ», использующая Copilot для преобразования облачных документов в структурированный список вопросов и ответов.