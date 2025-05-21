Всё дело в особом покрытии и умении интегрировать процесс его нанесения.

Американские учёные представили технологию, способную утроить срок службы мостов и других конструкций. Стартап Allium Engineering, основанный двумя выпускниками университета MIT, предлагает использовать арматуру со специальным покрытием, которое делает её устойчивой к коррозии. Устранение ржавчины значительно продлевает жизнь инфраструктурных объектов и сокращает потребность в ремонте. Эта разработка особенно актуальна для США, где, по данным профильных ассоциаций, каждый третий мост – а это более 200 тысяч сооружений – нуждается в ремонте или замене.

Основной причиной старения инфраструктуры в Соединённых Штатах называют ржавеющую арматуру, которая, разрушаясь, приводит к растрескиванию и обрушению бетона. Сооснователь и глава Allium Стивен Джипил отметил, что их разработка позволяет достичь столетнего срока эксплуатации подобных конструкций. По его словам, компания стремится внести вклад в восстановление американской инфраструктуры, используя материалы, которые обеспечат её долговечность.

Технология Allium Engineering легко интегрируется в существующие сталелитейные процессы. Она заключается в нанесении тонкого защитного слоя нержавеющей стали на обычную арматуру. Джипил пояснил, что их система позволяет любому сталелитейному заводу производить коррозионностойкий продукт без кардинальных изменений в технологическом цикле. По его мнению, такой подход необходим для увеличения долговечности инфраструктуры во всём мире.

Около 45 тонн арматуры Allium уже использовано в различных строительных проектах на территории США. Первая производственная линия компании способна выпускать примерно 1000 тонн такой продукции в год (на самом деле, это очень мало). В планах Allium – строительство новых мощностей в непосредственной близости от сталелитейных заводов-партнёров и их последующая интеграция в производственные процессы этих предприятий.