Время непрерывной работы достигает восьми часов, а грузоподъёмность достигает 40 кг.

Американский стартап RoboForce показал своего первого робота Titan, оснащённого искусственным интеллектом и предназначенного для эксплуатации в суровых промышленных условиях. Модель разработана для работы на открытом воздухе и в сложных производственных сценариях, обладает продвинутым отраслевым ИИ, интегрированной аппаратно-программной платформой и модульной конструкцией. Одновременно с презентацией компания объявила о привлечении дополнительных 5 млн долларов, увеличив общий объём инвестиций до 15 млн долларов.

Titan способен выполнять пять основных промышленных операций: захват, размещение, нажатие, вращение и соединение. Робот обладает высокой точностью манипуляций – до 1 мм, он может перемещать грузы весом до 40 кг и имеет вылет стрелы 1,1 метра. Время непрерывной работы достигает восьми часов. В настоящее время Titan доступен на колёсной и гусеничной платформах, но ожидается появление других конфигураций. Модульная конструкция робота позволяет подключать к нему различные силовые механизмы, что обеспечивает гибкость его применения в различных условиях.

Основатель и генеральный директор RoboForce Лео Ма заявил, что Titan – это только начало, и в ближайшем будущем компания поделится новыми разработками. По его словам, дополнительное финансирование свидетельствует о доверии к миссии RoboForce – избавить людей от монотонной, грязной и опасной работы. Ранее стартап уже привлёк 10 млн долларов от известных инвесторов, включая нобелевского лауреата Майрона Шоулза и Университет Карнеги-Меллона.

В RoboForce утверждают, что их роботы обеспечивают значительную экономию затрат, а развёртывание занимает всего четыре недели. Использование роботов также снижает неопределённость, связанную с человеческим фактором, гарантируя стабильную производительность. Компания ориентируется на горнодобывающую промышленность, производство, солнечную энергетику и космос – отрасли, страдающие от высокой текучести кадров из-за тяжёлых условий труда. Первыми клиентами стали разработчики солнечных электростанций.