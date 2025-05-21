Гигант предназначен для транспортировки сверхдлинных лопастей ветрогенераторов, но вскоре это изменится.

Министерство обороны США изучает возможность использования крупнейшего в мире самолёта WindRunner для своих нужд. Этот гигантский транспортник, разрабатываемый в Колорадо, изначально предназначался только для перевозки компонентов ветряных электростанций.

Разработкой WindRunner занимается стартап Radia из Колорадо. Самолёт, грузовой объём которого в 12 раз превысит показатели Boeing 747, предназначен для транспортировки сверхдлинных лопастей ветрогенераторов. Его длина составит 109 метров, высота – около 24 метров, а размах крыла – 80 метров.

Radia действительно первоначально ориентировалась на обслуживание ветроэнергетической отрасли. Недавно же компания заключила соглашение о совместных исследованиях и разработках (CRADA) с Министерством обороны США. В рамках этого партнёрства изучат возможность использования Windrunner для решения важнейших задач по перевозке грузов и обеспечению логистики американских военных.

Основное внимание в рамках CRADA будет уделено оценке того, насколько WindRunner реально пригоден и эффективен в эксплуатации как возможное транспортное средство. Военные намерены изучить его грузовые возможности, включая транспортировку специфических грузов: компонентов для космических запусков, крупногабаритной техники и гуманитарной помощи. Также будут проанализированы требования к аэродромам, процедуры наземного обслуживания, необходимая инфраструктура и то, как самолёт поведёт себя в разных условиях эксплуатации. Цель – определить, какую часть логистических задач военного ведомства сможет взять на себя WindRunner.

Основатель и генеральный директор Radia Марк Лундстром отметил, что WindRunner способен доставлять крупнейшие грузы в самые труднодоступные уголки мира. «Это сотрудничество демонстрирует, как коммерческие разработки могут помочь укрепить национальную оборону США, решая задачи военных и учитывая их нужды», – заявил он. Лундстром добавил, что совместно с Минобороны компания изучит инновационные подходы к перевозке негабаритных и объёмных грузов, что «позволит Минобороны эффективнее отвечать на глобальные вызовы».