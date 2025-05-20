Будут как анонсы совершенно новых игр, так и трейлеры по ранее представленным.

Трансляция игрового мероприятия PC Gaming Show 2025 запланирована на 8 июня текущего года. Организаторы шоу подтвердили, что на нём будут показаны свыше 70 игр от таких крупных студий, как Saber Interactive, Aspyr, People Can Fly, Krafton, 11 bit studios и многих других. Ранее, напомним, команда организаторов заявляла только 50 проектов, теперь же их количество значительно выросло.

Некоторое время назад также было заявлено, что июньскую PC Gaming Show посетят Ubisoft, Failbetter Games, Devolver Digital и Astra Logical. Со всей уверенностью можно говорить что на грядущей трансляции нас ждёт много новой информации по следующим играм: The Alters, Frostpunk 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Lost Rift и другим. Фанаты Assassin’s Creed могут рассчитывать на появление информации о большом обновлении для Shadows, которое должно выйти уже в июне.

Сам формат PC Gaming Show предполагает, что на выставке уделяется время как крупным AAA-проектам, так и маленькому инди от неизвестных разработчиков. Ведущий шоу Шон Плотт (Sean Plott) чётко обозначил, что в 2025 году ситуация не изменится, и экранное время получат студии разных размеров — от мала до велика.