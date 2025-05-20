Информацию раскрыл идеолог вселенной Майк Пондсмит в интервью польскому игровому изданию.

Полноценная разработка сиквела Cyberpunk 2077 ещё не стартовала (стадия активного производства ещё впереди), но кое-какая новая информация о проекте продолжает поступать. Польское издание CD-Action сообщило, что во второй части появится ещё один город для исследования, Найт-Сити при этом тоже там будет.

Информацию о моделируемом втором городе обнародовал Майк Пондсмит (Mike Pondsmith), идейный вдохновитель вселенной Cyberpunk 2077. Он пообщался с журналистами указанного выше польского издания в рамках прошедшего мероприятия Digital Dragon 2025. «Отец киберпанка» рассказал, что в процесс создания второй части игры от CD Projekt RED он вовлечён не так сильно, как это было в случае с оригиналом. Но у него имеется доступ к сценариям и возможность пообщаться с разными подразделениями команды разработчиков (в том числе, с людьми, которые занимаются дизайном окружения).

Про второй город Майк Пондсмит говорит, что он похож на «Чикаго, в котором что-то пошло не так». Других подробностей дизайнер раскрывать не стал.

В ближайшее время Cyberpunk 2077 должна поступить в продажу на консоли Nintendo Switch 2, запуск которой запланирован на начало июня. Что касается второй части, то её ждать ещё придётся очень долго — сначала CD Projekt RED выпустит четвёртого «Ведьмака».