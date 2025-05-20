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apprenticebase
Meizu возвращается на глобальный рынок смартфонов, анонсировав сразу семь новых устройств
Новые аппараты будут официально продаваться в России и не только.

Компания Meizu объявила о своём возвращении на международную арену, представив в рамках мероприятия Fly with me три новых смартфона, ранее анонсированных на MWC. Вместе с ними дебютировали ещё две модели телефонов, а также умные AR-очки StarV View и ориентированное на здоровье смарт-кольцо StarV Ring2.

Смартфон Meizu Note 22 4G работает на чипсете Helio G99 и оснащён 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера получила 108-мегапиксельный сенсор, дополненный 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки. Корпус защищён от брызг по стандарту IP54. Все версии имеют 8 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного накопителя варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ, чем и объясняется широкий разброс цен (от 180 до 300 долларов).

Новинки линейки mblu ориентированы на доступность. Meizu mblu 22 Pro будет продаваться по ценам в диапазоне 100–130 долларов. Аппарат построен на 12-нм платформе Helio G81 и оборудован 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 720p+. На задней панели разместилась 50-мегапиксельная камера, а спереди — 8-мегапиксельная. Модель также получила стереодинамики, 3,5-мм разъём для наушников и слот для карт microSD. Базовая версия предлагает 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти; доступны также конфигурации 6/256 ГБ и 8/256 ГБ. Батарея на 5000 мАч поддерживает 18-ваттную зарядку. Заявлена защита от брызг, но без указания класса.

Самым бюджетным стал Meizu mblu 22 на платформе Android Go Edition, его цена будет колебаться в коротком диапазоне от 80 до 90 долларов. В основе лежит 28-нм чип Unisoc, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и расширяемое с помощью карты памяти хранилище. Экран — 6,79-дюймовый IPS, схожий с Pro-версией, но с частотой обновления 90 Гц. Камеры получили сенсоры с меньшим разрешением (13 Мп основная, 5 Мп фронтальная), а мощность зарядки аккумулятора на 5000 мАч снижена до 10 Вт.

Стоит отметить, что существует также Meizu Note 22 5G, аппаратная часть которого заметно отличается от 4G-версии. Есть и модель Note 22 Pro, но даже она не имеет 108-мегапиксельной камеры, как у Note 22 4G.

Новые телефоны и носимые устройства сначала появятся в России, Испании, Малайзии и Вьетнаме, а затем их география продаж расширится более чем на 30 стран Латинской Америки, Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, где компания уже имеет представительства.

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#смартфоны #meizu #meizu mblu 22 #meizu note 22. meizu mblu 22 pro
Источник: gsmarena.com
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