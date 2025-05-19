Аппарат работает на HarmonyOS и оснащён собственным процессором от Huawei.

Компания Huawei официально вышла на рынок ноутбуков со сгибаемым дисплеем, представив MateBook Fold Ultimate Design — свою первую коммерческую модель в подобном форм-факторе. Устройство примечательно не только этим: оно также дебютирует с фирменной операционной системой HarmonyOS для ПК и процессором собственной разработки. Но ключевой особенностью MateBook Fold всё же стал его инновационный дисплей.

В разложенном состоянии MateBook Fold предлагает к использованию 18-дюймовый экран с разрешением 3.3K (3296 × 2472 пикселей) и соотношением сторон 4:3. В сложенном виде он превращается в более компактное 13-дюймовое устройство.

В основе дисплея лежит двухслойная LTPO OLED-панель (технология, позволяющая динамически изменять частоту обновления для экономии энергии), способная отображать изображение с пиковой яркостью 1600 нит и контрастностью 2 000 000:1. Под экраном находится поддерживающий слой из углеродного волокна, который, по заявлениям Huawei, втрое повышает ударопрочность дисплея.

При всей гибкости конструкции ноутбук весит всего около 1,16 кг, а его толщина в раскрытом виде составляет примерно 7,3 мм. Такие параметры делают устройство довольно тонким и лёгким для своего класса. Корпус отделан кожей и доступен в трёх цветах, включая чёрный вариант с особым узором и золотистыми акцентами.

Ключевым элементом конструкции стал шарнир длиной 285 мм, который Huawei называет самым большим в отрасли. Он имеет трёхступенчатый вал для плавного и точного раскрытия и закрытия. Шарнир складывается по каплевидной траектории, что снижает нагрузку на экран. Система охлаждения включает два вентилятора с испарительной камерой.

За быстродействие MateBook Fold отвечает процессор собственной разработки Huawei, но сам производитель пока не раскрывает конкретные детали о его возможностях. Ноутбук работает под управлением HarmonyOS для ПК, её актуальная версия (HarmonyOS 5) предлагает ряд новых функций, направленных на унификацию опыта взаимодействия между мобильными и настольными устройствами. Заявлена поддержка технологии распределённой шины для высокоскоростного обмена файлами (до 160 МБ/с) и многозадачности между несколькими устройствами (до четырёх одновременно).

Huawei также внедрила расширенные возможности сенсорного управления и жестов, включая специфические команды несколькими пальцами для навигации или вызова виртуальной клавиатуры. Насколько интуитивными окажутся эти нововведения в повседневном использовании — покажет практика.

MateBook Fold относится к устройствам премиального сегмента, это нужно сразу понимать. Поэтому базовая версия с 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ в белом или голубом цвете оценена в 23 999 юаней (около $3300). Топовая модификация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 2 ТБ в чёрном исполнении обойдётся в 26 999 юаней (примерно $3720). Ноутбук уже доступен для предзаказа в Китае на платформе Vmall.