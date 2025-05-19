Поставки новинок партнёрам для установки в готовые системы начнутся в третьем квартале текущего года.

Корпорация Intel анонсировала профессиональные графические ускорители Arc Pro B60 и B50 на архитектуре Battlemage. Эти новинки предназначены для выполнения задач в сфере искусственного интеллекта и найдут применение в производительных рабочих станциях. Они предлагают большой объём видеопамяти и обладают привлекательным соотношением цены и производительности.

Модель Arc Pro B50 сама Intel позиционирует как доступное и энергоэффективное решение. В её основе 16 ядер Xe и 128 XMX-движков, что позволяет достичь 170 TOPS (INT8) при тепловыделении 70 Вт. Карта получила 16 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной (пропускная способность 224 ГБ/с) и использует интерфейс PCIe Gen5 x8. При рекомендованной цене $299 Intel говорит о трёхкратном превосходстве этой модели над предшественницей A50. Карта выполнена в компактном форм-факторе и будет иметь поддержку драйверов для Windows и Linux.

Флагманская модель Arc Pro B60 использует графический процессор BMG-G21 с 20 ядрами Xe второго поколения и 160 XMX-движками. Такая конфигурация обеспечивает до 197 TOPS (INT8). Энергопотребление видеокарты находится в диапазоне от 120 до 200 Вт, а для подключения служит интерфейс PCIe Gen5 x8. Главное достоинство Arc Pro B60 — объём видеопамяти: 24 ГБ GDDR6 с 192-битной шиной и пропускной способностью 456 ГБ/с. По данным Intel, модель показывает до 2,7 раз большую производительность в некоторых ИИ-задачах по сравнению с конкурентами. Преимущество особенно заметно при работе с большими языковыми моделями. Ожидаемая цена Arc Pro B60 составит около $500.

Для наиболее требовательных ИИ-проектов Intel представила инициативу Project Battlematrix. Речь идёт о платформе для инференс-станций, которая позволяет объединять до восьми графических ускорителей Arc Pro. В рамках этого проекта партнёры, такие как Maxsun, смогут предлагать решения с двумя GPU Arc Pro B60 на одной плате, что в итоге обеспечит 48 ГБ видеопамяти. Такая конфигурация даст возможность системам Battlematrix оперировать 192 ГБ видеопамяти для работы с моделями, размер которых превышает 70 миллиардов параметров.

Поставки видеокарт Arc Pro B60 и Arc Pro B50 партнёрам для установки в готовые системы начнутся в третьем квартале текущего года. Образцы уже доступны. Выпуск карт для самостоятельной сборки станет возможен в четвёртом квартале, когда завершатся работы по оптимизации программного обеспечения.