Время отклика некоторых матриц составляет 0,03 мс, что делает их подходящим вариантом для динамичных игр.

Компания Acer расширила ассортимент своих мониторов, представив новые модели в игровых сериях Predator и Nitro, а также в линейке ProCreator для создателей контента. Новинки получили современные характеристики и интерфейсы.

Флагманом игровой линейки стал Predator X27U F5 — это 27-дюймовый QD-OLED монитор с разрешением 2K и частотой обновления до 500 Гц. Вместе с ним показали Predator X27 X, также с 27-дюймовой QD-OLED панелью, но с разрешением 4K и частотой обновления до 240 Гц.

Обе модели используют новейшие QD-OLED матрицы Samsung — они обладают сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, охватывают 99% цветового пространства DCI-P3 и поддерживают технологию AMD FreeSync Premium Pro. Время отклика составляет всего 0,03 мс (GtG), что делает их отличным выбором для динамичных игр.

Создателям контента и профессионалам Acer предлагает три новые модели в серии ProCreator: PE320QXT, PE27XT и PE320QK X. Они обеспечивают передовую цветопередачу и точность цвета (Delta E<1), охватывая 99% пространств AdobeRGB и DCI-P3. Топовая модель PE320QXT выделяется разрешением 6K (6016x3384), а PE27XT предлагает разрешение 5K (5120x2880). Эти мониторы также сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 600 и оснащены 8-мегапиксельными веб-камерами и подставками ErgoStand для удобной настройки положения.

Модель PE320QK X представляет собой универсальное решение с 4K QD-OLED панелью, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,01 мс и сертификацией DisplayHDR True Black 400.

Для пользователей, ищущих более доступные игровые решения, предназначена серия Nitro. Она пополнилась моделями Nitro GA321QK P (32 дюйма, UHD, 165 Гц) и Nitro GA341CUR W0 (34 дюйма, UWQHD, 240 Гц). Кроме того, в этой серии представлен портативный монитор Nitro PG271K с IPS-матрицей и разрешением 4K.

Линейку портативных мониторов для тех, кому нужен качественный экран в поездках, пополнили три устройства: PD163QT, PD243Y E и PM191Q E. Все они предлагают разрешение Full HD и частоту обновления до 100 Гц. Модели PD163QT и PD243Y E — это сдвоенные (dual-stack) мониторы, а PM191Q E — более доступный одноэкранный портативный вариант для базовых задач.

Большинство новых мониторов появятся в продаже в третьем квартале этого года в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а некоторые модели также будут доступны в Китае и Австралии.

Ориентировочные цены в долларах США (пересчитаны из европейских цен) следующие:

Predator X27U F5: около $970;

Predator X27 X: около $1190;

Nitro PG271K: около $540;

ProCreator P320QXT: около $1300;

ProCreator PE270XT: около $970;

ProCreator PE320QK X: около $1510;

ProCreator PE160WU: около $650;

Портативный PD163QT: около $430;

Портативный PD243Y E: около $540;

Портативный PM19Q E: около $160.