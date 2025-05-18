Производитель также открыт для партнёрских отношений с другими крупными производителями чипов.

Компания AMD станет одним из первых заказчиков передового 2-нанометрового техпроцесса TSMC. По мнению AMD, разработки тайваньского гиганта в этой области превосходят все существующие альтернативы на рынке.

Именно данный техпроцесс AMD намерена применить в своих серверных процессорах EPYC следующего поколения Venice, которые должны выйти в следующем году. Несколько недель назад глава компании Лиза Су лично объявила о партнёрстве и первенстве AMD в использовании 2-нм разработок TSMC (N2) во время визита на завод в Аризоне.

Сейчас в полупроводниковой индустрии развернулась острая конкуренция в вопросе перехода на 2-нанометровые нормы, где заметных успехов добиваются также Intel и Samsung. Тем не менее, по словам старшего вице-президента AMD, именно вариант сотрудничества TSMC является на сегодняшний день самым перспективным и удобным. Он отметил, что TSMC — лидер в освоении 2-нм производства, и поэтому AMD фокусируется на разработке и массовом выпуске чипов на его основе с высочайшей энергоэффективностью и производительностью.

Как отметил представитель AMD, компания добилась значительных успехов на рынке центров обработки данных: её бизнес заметно вырос, и этот рост, как ожидается, продолжится. Кроме того, AMD планирует расширить линейку своих предложений для серверного сегмента среднего и начального уровня за счёт новых процессоров EPYC 4005 Grado.

Отвечая на вопрос о возможном использовании 2-нм мощностей других фабрик, топ-менеджер AMD допустил такую возможность. По его словам, компания всегда открыта к диалогу с теми, кто способен предоставить «лучшие услуги для клиентов». Это означает, что AMD не ограничивается эксклюзивным сотрудничеством с TSMC и рассматривает также другие варианты, причём следующим вероятным партнёром после тайваньского гиганта может стать Samsung.