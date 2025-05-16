Модель успешно выдержала более 100 симуляций землетрясений.

Инженеры из Канады разработали новую конструктивную систему, способную значительно повысить устойчивость высотных зданий к сильным землетрясениям. Она призвана обеспечить не только сохранность самого сооружения, но и безопасность людей внутри.

Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) испытали модель 30-этажного небоскрёба на одном из крупнейших в мире вибростендов в Шанхае. Эта установка способна имитировать реальные сейсмические условия для высотных зданий. Модель успешно выдержала более 100 симуляций землетрясений, включая очень мощные и продолжительные толчки, сопоставимые с теми, что ожидаются в районе крупного геологического разлома Каскадия у западного побережья Канады.

По словам создателей, после всех испытаний система осталась неповреждённой и полностью функционирующей. Она использует качающиеся фундаменты, специальные балки-распорки и высокоэффективные гасители колебаний (демпферы). Такая конструкция позволяет зданию не жёстко сопротивляться сейсмическим воздействиям, а как бы «раскачиваться» вместе с ними, поглощая и рассеивая энергию землетрясения. Это значительно снижает не только нагрузки на несущие элементы, но и риск их поломки. Важно, что даже после интенсивных воздействий сооружение не получило значительных повреждений, что позволило обеспечить его дальнейшую безопасную эксплуатацию.

Сам проект уникален по своим масштабам: впервые на вибростенде испытывалась столь крупная конструкция с бетонным ядром жёсткости – центральным элементом, отвечающим за сопротивление боковым нагрузкам при землетрясениях. Как отмечает команда конструкторов, полученные данные критически важны для совершенствования методов проектирования высотных зданий в будущем.