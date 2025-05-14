Слабый продажи сюжетного дополнения тоже на это повлияли.

Разработчики из NetherRealm Studios без каких-либо дополнительных пояснений и предварительных намёков объявили о выпуске полного издания файтинга Mortal Kombat 1. Самая укомплектованная версия игры доступна для покупки на ПК (Steam и Epic Games Store, PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Полная версия Mortal Kombat 1 содержит в себе весь ранее выпущенный для игры контент, куда входит не только сюжетное дополнение Khaos Reigns, но также несколько крупных наборов с бойцами по шесть в каждом, облик Жана-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа, другие облики из киноадаптаций, наборы за оформление предзаказа и многое другое.

Появление Mortal Kombat 1: Definitive Edition также означает, что новый контент этот файтинг, скорее всего не получит. Есть слухи, что разработчики отказались от разработки второго сюжетного дополнения из-за слабых продаж Khaos Reigns.

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Mortal Kombat 1 изначально вышла в сентябре 2023-го. Продажи файтинга превысили 5 млн копий.