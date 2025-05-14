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apprenticebase
Специалисты из Digital Foundry раскрыли полные технические характеристики Nintendo Switch 2
Графический процессор консоли создан на архитектуре Ampere — как у RTX 30-й серии.

Издание Digital Foundry опубликовало полные технические спецификации Nintendo Switch 2. Эти данные позволяют лучше понять потенциальные возможности новой консоли и некоторые ограничения, с которыми придётся столкнуться разработчикам игр.

Центральным процессором устройства выступит восьмиядерный ARM Cortex A7BC. Он сможет работать на максимальной тактовой частоте до 1,7 ГГц, что заметно превосходит показатели первой Switch (1100 МГц в портативном режиме и 998 МГц в стационарном). По аналогии с предшественницей, два ядра будут зарезервированы под нужды операционной системы, оставляя другие для игр. Чип работает на 64-битной архитектуре ARMv8 и включает расширения для криптографии; поддержка 32-битных инструкций в SDK отсутствует. Каждое ядро снабжено 64 КБ кэша L1 для инструкций и таким же объёмом для данных, а также 256 КБ кэша L2, при этом все ядра разделяют общий кэш L3 объёмом 4 МБ. В Digital Foundry отмечают, что пиковая частота в 1,7 ГГц является теоретической и достижимой лишь в определённых сценариях.

Графическая подсистема Nintendo Switch 2 будет работать на частотах 561 МГц в портативном режиме и 1007 МГц при подключении к док-станции, с возможностью теоретического разгона до 1,4 ГГц. Однако пока неясно, смогут ли разработчики использовать этот потенциал. 

Графический процессор консоли создан на архитектуре Ampere (аналогичной видеокартам RTX 30-й серии) и насчитывает 1536 ядер CUDA. Часть его ресурсов также будет отдана под системные задачи. Показатель общей производительности в 3,072 Тфлопс, по замечанию Digital Foundry, уже не является решающим для оценки реальных возможностей системы.

Консоль получит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, из которых 9 ГБ будут доступны для игр. Оставшиеся 3 ГБ зарезервированы для операционной системы, что заметно больше, чем у первой Switch. Пропускная способность памяти достигнет 102 ГБ/с в стационарном и 68 ГБ/с в портативном режимах. Память набрана двумя модулями по 6 ГБ.

Информация из SDK консоли помогла раскрыть и другие детали. Nintendo Switch 2 получит поддержку нескольких режимов технологии NVIDIA DLSS: DLAA и опции, условно обозначенные как 1x, 2x и 3x. Предполагается, что они могут быть аналогичны режимам «Качество», «Баланс» и «Производительность», знакомым пользователям ПК. Специализированный движок декомпрессии файлов (FDE) должен обеспечить более быструю и энергоэффективную распаковку игровых данных. 

Технология переменной частоты обновления (VRR) будет работать только для встроенного экрана; поддержка через HDMI на данный момент не заявлена. Также стало известно, что функция игрового чата может влиять на производительность, поэтому разработчикам предоставят специальный инструмент для её тестирования без активной игровой сессии.

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#nintendo #игровые консоли #switch 2
Источник: wccftech.com
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