Ожидается, что новинка получит 16 ГБ видеопамяти и 256-битную шину.

Nvidia пока не делала официальных заявлений, но всё указывает на то, что её новая видеокарта RTX 5060 выйдет девятнадцатого мая. Однако для компании этот запуск может оказаться непростым: и AMD, и, что более интересно, Intel готовят серьёзных соперников на рынке.

Японское издание Gazlog сообщает, что Intel планирует представить свою Arc B770 на выставке Computex, как раз в период ожидаемого дебюта RTX 5060. По предварительным данным, это будет более производительный видеоускоритель среднего сегмента, превосходящий Arc B570 и B580. Ожидается, что новинка получит 16 ГБ видеопамяти и 256-битную шину.

Конкуренцию обещает обострить и AMD со своей Radeon RX 9060 XT, чей анонс, по слухам, также намечен на время проведения Computex. Таким образом, у Nvidia действительно появляются поводы для беспокойства, особенно если учесть критику со стороны игроков из-за наличия всего лишь 8 ГБ видеопамяти у RTX 5060. Если и RX 9060 XT от AMD, и грядущая Arc B770 от Intel предложат 16 ГБ (AMD, правда, планирует и 8-гигабайтный вариант), то положение Nvidia RTX 5060 на рынке может заметно осложниться. По крайней мере, так считают журналисты западных изданий.

Пока нет точной информации, какой тип памяти (GDDR6 или GDDR7) будет у B770. Издание Wccftech ранее писало о том, что Intel планирует устанавливать GDDR7 в своих будущие видеокарты. Речь могла идти о линейке Celestial, но не исключено, что именно Arc B770 станет первым устройством, где данный тип памяти будет использован.

В Intel, похоже, хорошо понимают проблему 8-гигабайтных видеокарт. Ведь её прошлая модель A770 выпускалась в вариантах на 8 и 16 ГБ, и младшая версия уже с заметным трудом справлялась с современными ААА-играми без необходимости снижать настройки графики. Более свежие Arc B570 и B580 оснастили уже 10 и 12 ГБ видеопамяти соответственно. Поэтому логично ожидать, что и будущая B770, как более мощная карта, получит 16 ГБ.

Если не брать в расчёт такие технологии Nvidia, как трассировка лучей или DLSS 4, то Arc B770 с её 16 ГБ (судя по имеющейся информации) выглядит даже привлекательнее, чем RTX 5060. Intel активно развивает собственную технологию масштабирования XeSS, добавляя в неё и генерацию кадров.